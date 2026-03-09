  1. Inicio
Estuvieron presos: antecedentes delictivos de los tres hermanos acribillados en Lempira

Una masacre se registró en el departamento de Lempira que terminó con la vida de tres hermanos. Ahora salen a la luz algunos de sus antecedentes

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 18:00
Tres hermanos fueron asesinados de varios disparos en la aldea Copantio, en San Andrés, Lempira. Esta es la hipótesis preliminar del crimen.

 Foto: Redes sociales
Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego en un campo cercano a sus viviendas. Los tres cuerpos sin vida fueron encontrados en diferentes puntos.

 Foto:Redes sociales
Una de las víctimas fue identificada como Juan Manuel López Vásquez.

 Foto:Redes sociales
Otra de las víctimas fue identificada como Nahún López Vásquez, de quien se desconoce su edad.

 Foto:Redes sociales
La tercera víctima respondía al nombre de Daniel López Vásquez.

 Foto: Redes sociales
El triple crimen se registró la noche del domingo 8 de marzo, cuando varios hombres armados les dispararon en reiteradas ocasiones.

 Foto:Redes sociales
¿Cuáles son sus antecedentes? Los tres hermanos ya habían permanecido recluidos por el delito de homicidio, antecedentes que ahora forman parte de las investigaciones.

 Foto:Redes sociales
La Policía Nacional rápidamente llegó al lugar para acordonar el área y dar inicio a las pesquisas con el objetivo de identificar a los responsables.

 Foto:Redes sociales
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico de los cuerpos y los trasladó a la morgue correspondiente para los procedimientos legales.

 Foto: Cortesía
Las autoridades aún no han dado con el paradero de quienes cometieron el crimen y continúan avanzando con las investigaciones.

 Foto: Cortesía
