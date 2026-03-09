Estuvieron presos: antecedentes delictivos de los tres hermanos acribillados en Lempira

Tres hermanos fueron asesinados de varios disparos en la aldea Copantio, en San Andrés, Lempira. Esta es la hipótesis preliminar del crimen.
Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego en un campo cercano a sus viviendas. Los tres cuerpos sin vida fueron encontrados en diferentes puntos.
Una de las víctimas fue identificada como Juan Manuel López Vásquez.
Otra de las víctimas fue identificada como Nahún López Vásquez, de quien se desconoce su edad.
La tercera víctima respondía al nombre de Daniel López Vásquez.
El triple crimen se registró la noche del domingo 8 de marzo, cuando varios hombres armados les dispararon en reiteradas ocasiones.
¿Cuáles son sus antecedentes? Los tres hermanos ya habían permanecido recluidos por el delito de homicidio, antecedentes que ahora forman parte de las investigaciones.
La Policía Nacional rápidamente llegó al lugar para acordonar el área y dar inicio a las pesquisas con el objetivo de identificar a los responsables.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico de los cuerpos y los trasladó a la morgue correspondiente para los procedimientos legales.
Las autoridades aún no han dado con el paradero de quienes cometieron el crimen y continúan avanzando con las investigaciones.