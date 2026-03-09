"Hice todo lo posible por rescatarla": madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba

Momentos de tristeza y dolor vive la madre de la pequeña Siloé Argueta, de 3 años, quien perdió la vida tras sufrir graves quemaduras en el incendio registrado en la colonia Las Delicias de La Ceiba, Atlántida.
"Solo di las vueltas y, cuando miré las llamas, salí corriendo", relató la madre de la menor, recordando que la niña estaba en la cama cuando comenzó el fuego.
"Solo iba a comprar porque mi hijo pequeño me dijo que tenía hambre", dijo la mujer, y aseguró que "hice todo lo posible por rescatarla".
La madre de Siloé Argueta sufrió graves quemaduras en ambas manos, ya que, según relató, la cama donde estaba su hija se estaba quemando cuando ella llegó.
La madre de la pequeña relató: "Me metí en medio de las llamas a sacar a mi bebé, porque yo no la iba a dejar allí".
"Yo la saqué y me quemé, pero fue una lucha en vano, fue un sacrificio en vano lo que hice. No la pude rescatar; alguien la agarró y se la llevó al hospital", contó.
"Cuando llegué al hospital me dijeron que era algo muy grave y que la tenían que trasladar a San Pedro Sula", relató la madre de la menor.
"Yo nunca la dejé sola, nunca me despegaba de mis tres hijos", expresó la madre de Siloé.
La vivienda de la pequeña quedó reducida a cenizas por completo. La familia lo perdió absolutamente todo y aún se desconoce qué habría ocasionado el fuego.
El incendio se registró el pasado domingo. La menor fue trasladada con severas quemaduras y, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.