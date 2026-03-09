  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Hice todo lo posible por rescatarla": madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba

Una menor de tan solo 3 años de edad murió en un incendio que dejó su casa hecha cenizas en La Ceiba. Entre lágrimas, su madre lamenta lo ocurrido

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 14:47
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
1 de 10

Momentos de tristeza y dolor vive la madre de la pequeña Siloé Argueta, de 3 años, quien perdió la vida tras sufrir graves quemaduras en el incendio registrado en la colonia Las Delicias de La Ceiba, Atlántida.

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
2 de 10

"Solo di las vueltas y, cuando miré las llamas, salí corriendo", relató la madre de la menor, recordando que la niña estaba en la cama cuando comenzó el fuego.

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
3 de 10

"Solo iba a comprar porque mi hijo pequeño me dijo que tenía hambre", dijo la mujer, y aseguró que "hice todo lo posible por rescatarla".

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
4 de 10

La madre de Siloé Argueta sufrió graves quemaduras en ambas manos, ya que, según relató, la cama donde estaba su hija se estaba quemando cuando ella llegó.

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
5 de 10

La madre de la pequeña relató: "Me metí en medio de las llamas a sacar a mi bebé, porque yo no la iba a dejar allí".

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
6 de 10

"Yo la saqué y me quemé, pero fue una lucha en vano, fue un sacrificio en vano lo que hice. No la pude rescatar; alguien la agarró y se la llevó al hospital", contó.

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
7 de 10

"Cuando llegué al hospital me dijeron que era algo muy grave y que la tenían que trasladar a San Pedro Sula", relató la madre de la menor.

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
8 de 10

"Yo nunca la dejé sola, nunca me despegaba de mis tres hijos", expresó la madre de Siloé.

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
9 de 10

La vivienda de la pequeña quedó reducida a cenizas por completo. La familia lo perdió absolutamente todo y aún se desconoce qué habría ocasionado el fuego.

 Foto: Redes sociales
Hice todo lo posible por rescatarla: madre de Siloé, pequeña que murió quemada en La Ceiba
10 de 10

El incendio se registró el pasado domingo. La menor fue trasladada con severas quemaduras y, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos