  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile

Tras pocos días de haber retornado a su país, la vida de Rubén Torres fue cegada, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida por personas que pasaban cerca de la zona

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 14:23
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
1 de 10

Un cuerpo fue encontrado a la orilla del río Choluteca, a inmediaciones del barrio El Chile de Comayagüela; se trataba de Rubén Torres. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
2 de 10

Rubén Torres era un joven de 25 años de edad, residía a pocas cuadras de donde fue localizado el cadáver.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
3 de 10

Versiones preliminares indican que el hondureño había llegado a Honduras con procedencia de Francia hace alrededor de quince días, donde había estado residiendo.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
4 de 10

Desde el pasado sábado, vecinos de la zona mencionaron que los familiares habían comentado que el joven estaba desaparecido.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
5 de 10

Desde el día siguiente, empezaron con la búsqueda y procedieron con el reporte, hasta que fue localizado.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
6 de 10

El cuerpo se encontraba boca arriba, entre zacatera seca y basura alrededor de él.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
7 de 10

Fue hasta en horas de la mañana de este lunes que personas que transitaban por el lugar observaron un cuerpo cerca del río Choluteca.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
8 de 10

Las autoridades llegaron a reconocerlo y confirmar que se trataba de Rubén, para realizar el levantamiento del cadáver.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
9 de 10

El cadáver de Rubén fue trasladado a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.

 Foto: Redes sociales
Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile
10 de 10

Mientras tanto, un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) levantó evidencias para determinar las causas por las que Torres perdió la vida.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos