Rubén Torres acababa de regresar de Francia y fue asesinado en el barrio El Chile

Un cuerpo fue encontrado a la orilla del río Choluteca, a inmediaciones del barrio El Chile de Comayagüela; se trataba de Rubén Torres. Aquí los detalles:
Rubén Torres era un joven de 25 años de edad, residía a pocas cuadras de donde fue localizado el cadáver.
Versiones preliminares indican que el hondureño había llegado a Honduras con procedencia de Francia hace alrededor de quince días, donde había estado residiendo.
Desde el pasado sábado, vecinos de la zona mencionaron que los familiares habían comentado que el joven estaba desaparecido.
Desde el día siguiente, empezaron con la búsqueda y procedieron con el reporte, hasta que fue localizado.
El cuerpo se encontraba boca arriba, entre zacatera seca y basura alrededor de él.
Fue hasta en horas de la mañana de este lunes que personas que transitaban por el lugar observaron un cuerpo cerca del río Choluteca.
Las autoridades llegaron a reconocerlo y confirmar que se trataba de Rubén, para realizar el levantamiento del cadáver.
El cadáver de Rubén fue trasladado a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.
Mientras tanto, un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) levantó evidencias para determinar las causas por las que Torres perdió la vida.