"Que nunca más una bala calle un canto": Última publicación de María antes de morir tras partido

María Raquel López Mendoza, “Matita”, conocida así por sus amigos, falleció el miércoles 4 de marzo en el Hospital Escuela, luego de permanecer varios días hospitalizada tras resultar herida de bala el 1 de marzo, tras asistir a ver un partido de fútbol. Esta fue su última publicación:
María López era una joven aficionada al equipo de sus amores: el Olimpia. En sus redes sociales acostumbraba a subir fotos con la camisa de su equipo y publicaciones del mismo.
“Que nunca más una bala calle un canto. Que nunca más una rivalidad valga más que una vida”, fue el mensaje que López Mendoza publicó días antes de morir, sin imaginar que su vida terminaría de forma violenta tras regresar de un partido de fútbol.
El ataque ocurrió el domingo 1 de marzo, cuando Raquel López regresaba de la ciudad de San Pedro Sulajunto a otras personas de disfrutar el clásico Marathón-Olimpia, disputado en San Pedro Sula.
Según versiones preliminares, los aficionados bajaban de un bus en las inmediaciones del parque La Amistad, en la colonia 21 de Febrero de Comayagüela, cuando hombres a bordo de un vehículo les dispararon a quemarropa.
Raquel y otra persona que la acompañaba resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.
Ambos fueron llevados al Hospital Escuela por paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, donde recibieron atención médica inmediata debido a la gravedad de las lesiones.
Sin embargo, después de tres días luchando por su vida, la joven de aproximadamente 27 años falleció a causa de la herida de bala, mientras que la otra persona continúa bajo asistencia médica.
Raquel era identificada como seguidora del club Olimpia e integrante de la barra Ultra Fiel, grupo con el que compartía su pasión por el equipo y con quienes había asistido al partido antes del ataque.
Tras conocer su fallecimiento, integrantes de la barra le rindieron homenaje y expresaron su dolor por la pérdida de la joven madre, recordándola por su amor hacia los colores del club.
“Gracias, Raquelita, por amar estos colores como lo hiciste hasta el final”, expresaron en un mensaje de despedida, acompañando el dolor de sus familiares y amigos.
Las autoridades continúan investigando el ataque armado ocurrido en la colonia 21 de Febrero, luego de que los agresores huyeron del lugar.