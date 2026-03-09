  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Que nunca más una bala calle un canto": Última publicación de María antes de morir tras partido

Su amor por Olimpia fue hasta el último día de su vida, luego de que hombres le dispararan tras finalizar un partido. Días antes, Raquel dejó una publicación sin imaginarse lo que pasaría después

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 11:35
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
1 de 12

María Raquel López Mendoza, “Matita”, conocida así por sus amigos, falleció el miércoles 4 de marzo en el Hospital Escuela, luego de permanecer varios días hospitalizada tras resultar herida de bala el 1 de marzo, tras asistir a ver un partido de fútbol. Esta fue su última publicación:

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
2 de 12

María López era una joven aficionada al equipo de sus amores: el Olimpia. En sus redes sociales acostumbraba a subir fotos con la camisa de su equipo y publicaciones del mismo.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
3 de 12

“Que nunca más una bala calle un canto. Que nunca más una rivalidad valga más que una vida”, fue el mensaje que López Mendoza publicó días antes de morir, sin imaginar que su vida terminaría de forma violenta tras regresar de un partido de fútbol.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
4 de 12

El ataque ocurrió el domingo 1 de marzo, cuando Raquel López regresaba de la ciudad de San Pedro Sulajunto a otras personas de disfrutar el clásico Marathón-Olimpia, disputado en San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
5 de 12

Según versiones preliminares, los aficionados bajaban de un bus en las inmediaciones del parque La Amistad, en la colonia 21 de Febrero de Comayagüela, cuando hombres a bordo de un vehículo les dispararon a quemarropa.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
6 de 12

Raquel y otra persona que la acompañaba resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.

Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
7 de 12

Ambos fueron llevados al Hospital Escuela por paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, donde recibieron atención médica inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
8 de 12

Sin embargo, después de tres días luchando por su vida, la joven de aproximadamente 27 años falleció a causa de la herida de bala, mientras que la otra persona continúa bajo asistencia médica.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
9 de 12

Raquel era identificada como seguidora del club Olimpia e integrante de la barra Ultra Fiel, grupo con el que compartía su pasión por el equipo y con quienes había asistido al partido antes del ataque.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
10 de 12

Tras conocer su fallecimiento, integrantes de la barra le rindieron homenaje y expresaron su dolor por la pérdida de la joven madre, recordándola por su amor hacia los colores del club.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
11 de 12

“Gracias, Raquelita, por amar estos colores como lo hiciste hasta el final”, expresaron en un mensaje de despedida, acompañando el dolor de sus familiares y amigos.

 Foto: Redes sociales
Que nunca más una bala calle un canto: Última publicación de María antes de morir tras partido
12 de 12

Las autoridades continúan investigando el ataque armado ocurrido en la colonia 21 de Febrero, luego de que los agresores huyeron del lugar.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos