Secuestros, asesinatos y hallazgos macabros: los primeros crímenes contra mujeres en 2026

Secuestros, ataques con arma de fuego y otros hechos violentos figuran entre las causas de la muerte de varias mujeres jóvenes, algunas de ellas estudiantes y madres. A continuación, una recopilación de algunos de los casos.
Este recuento inicia con el caso más reciente, Karla Interiano se conducía en un automóvil junto a su familia a la altura del puente de Jicatuyo cuando se generó un tiroteo en la zona la noche del sabado 7 de marzo de 2026. Fue herida de bala y perdió la vida en Santa Bárbara.
Seguido de Karla Ramos en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, donde sujetos desconocidos llegaron hasta su vivienda la tarde del 7 de marzo de 2026 y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle, por lo que ella intentó escapar y salir por el solar; fue herida de bala y murió en el hospital.
A Nahomi Gálvez la sacaron a la fuerza de su casa, vestida únicamente con pijama, y la asesinaron en la colonia Sagastume, cerca de la Villa Campesina, en la capital, el pasado 4 de marzo de 2026.
María López fue herida de bala cuando bajaba de un bus y regresaba de disfrutar el clásico nacional entre Marathón y Olimpia en San Pedro Sula el 4 de marzo de 2026.
Dayana Cardosa fue encontrada el 4 de marzo de 2026 en estado de putrefacción en un solar en Copán. Su cuerpo fue localizado en un terreno baldío del barrio Limón y, de acuerdo con los informes preliminares, ya presentaba signos de descomposición al momento del hallazgo.
Deysi Fuentes, princesa del turismo en Ferinac y originaria de Nacaome, Valle, mismo lugar donde fue atacada por sujetos armados el 28 de febrero de 2026, quienes dispararon en varias ocasiones, tras salir de un evento.
Valeria Alvarado fue raptada el 15 de febrero de 2026 en El Progreso y su cuerpo fue encontrado el 22 de febrero en una plantación de caña. Versiones indican que los sospechosos, quienes ya están detenidos, la habrían secuestrado por órdenes de un miembro de la MS-13.
Carla Garmendia fue asesinada luego de salir de una fiesta a la que asistió junto a su amiga, con quien habría tenido una discusión que posteriormente terminó en un ataque con arma blanca que acabó con su vida el 22 de febrero en El Progreso, departamento de Yoro.
Doña Catalina Vásquez fue asesinada el 23 de febrero por Wil García, un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando intentó abusar de ella en el municipio de Curarén, en el departamento de Francisco Morazán. La mató tras resistirse.
Florida Ramírez fue encontrada sin vida en la zona de Joya del Quebracho, municipio de Orica, el domingo 1 de marzo, tras haber desaparecido el día anterior. El móvil del crimen estaría relacionado con una deuda económica que los sospechosos mantenían con la víctima.
Sobeyda Rodríguez fue asesinada junto a su esposo el 11 de febrero. Versiones revelan una supuesta relación que mantenían con sus amigos y vecinos, quienes actualmente están detenidos por asesinarlos en El Paraíso.