Manuel Guerrero, piloto venezolano que murió en accidente aéreo en La Lima

Manuel Guerrero, un piloto venezolano perdió la vida tras accidentarse la aeronave de fumigación agrícola que pilotaba en el departamento de Cortés. Aquí los detalles_
El siniestro ocurrió a las 10:19 de la mañana en el sector de Cruz de Valencia, municipio de La Lima, según detalló un comunicado de la la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).
Manuel Alfredo Guerrero Maica, de aproximadamente 65 años, se encontraba solo a bordo de la aeronave en el momento del impacto. El piloto era residente de la aldea Cruz de Valencia.
El aparato involucrado, una avioneta de fumigación agrícola modelo S2R-G6 con matrícula HR-ARC, mantenía vigente su Certificado de Aeronavegabilidad y póliza de seguro, y pertenece a la empresa Helicópteros del Norte S.R.L., autorizada para realizar operaciones de fumigación agrícola.
Testigos del accidente relataron que la avioneta se desplomó sobre una plantación de caña en la zona. Al observar el siniestro, varios residentes acudieron al lugar y lograron liberar al piloto del asiento, trasladándolo a un área despejada.
A pesar de los esfuerzos de los pobladores por auxiliarlo y de la intervención del Cuerpo de Bomberos, los paramédicos confirmaron que Manuel Guerrero ya había fallecido debido a los golpes sufridos en el impacto.
Conocidos y compañeros de trabajo del piloto se desplazaron al lugar del accidente, donde permanecieron los restos de la aeronave de color amarillo, propiedad de Helicópteros del Norte S.R.L.
Guillermo González, amigo y vecino de Guerrero Maica en el residencial Río Tinto de La Lima, indicó que el piloto residía en Honduras desde hace más de 13 años y era padre de una niña de 12 años fruto de su relación con su esposa hondureña.
Teófilo Perdomo, mecánico de la empresa y compañero de trabajo, aseguró que desconocen la causa del accidente. “Estas aeronaves se revisan periódicamente y Manuel era un piloto experimentado que conocía muy bien estos aparatos; ya tenía 12 años trabajando con ellas”, manifestó.
Entre las hipótesis se baraja que el viento pudo haber afectado el control de la aeronave o que Guerrero Maica presentó algún problema de salud mientras volaba.