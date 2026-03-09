  1. Inicio
Karla Interiano fue herida de bala cuando iba en su vehículo en Santa Bárbara

Las autoridades correspondientes continúan con las pesquisas para esclarecer el caso y determinar el móvil del ataque como la identidad de los responsables

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 08:37
1 de 10

La aldea La Grama, municipio de Nuevo Celilac, Santa Bárbara, registró un nuevo crimen, en el que Karla Interiano perdió la vida; el hecho ha generado consternación entre los habitantes de la zona. Aquí los detalles del crimen:

Foto: Redes sociales
2 de 10

De acuerdo con información, la tarde del domingo se vio interrumpida por sujetos armados que iniciaron con una balacera.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Según testigos, Karla se conducía en un automóvil junto a su familia a la altura del puente de Jicatuyo cuando se generó el tiroteo en la zona.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Durante el incidente, un disparo impactó en su cuerpo, dejando gravemente herida a la mujer.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

A pesar de los intentos por auxiliarla, la joven fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las perforaciones en órganos vitales.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Karla Interiano Mancia era originaria del municipio de Atima, Santa Bárbara, y madre de familia.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Sus restos están siendo velados en Barrio Abajo de dicho municipio, donde familiares y amigos le dan el último adiós.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles oficiales sobre los responsables del ataque ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el tiroteo.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

El hecho ha generado alarma entre los vecinos de La Grama y los municipios cercanos, quienes lamentan la violencia que continúa afectando a la región noroccidental de Honduras.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Algunas versiones indican que la Policía Nacional habría participado en el operativo durante el tiroteo, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

 Foto: Redes sociales
