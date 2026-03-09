Karla Interiano fue herida de bala cuando iba en su vehículo en Santa Bárbara

La aldea La Grama, municipio de Nuevo Celilac, Santa Bárbara, registró un nuevo crimen, en el que Karla Interiano perdió la vida; el hecho ha generado consternación entre los habitantes de la zona. Aquí los detalles del crimen:
De acuerdo con información, la tarde del domingo se vio interrumpida por sujetos armados que iniciaron con una balacera.
Según testigos, Karla se conducía en un automóvil junto a su familia a la altura del puente de Jicatuyo cuando se generó el tiroteo en la zona.
Durante el incidente, un disparo impactó en su cuerpo, dejando gravemente herida a la mujer.
A pesar de los intentos por auxiliarla, la joven fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las perforaciones en órganos vitales.
Karla Interiano Mancia era originaria del municipio de Atima, Santa Bárbara, y madre de familia.
Sus restos están siendo velados en Barrio Abajo de dicho municipio, donde familiares y amigos le dan el último adiós.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles oficiales sobre los responsables del ataque ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el tiroteo.
El hecho ha generado alarma entre los vecinos de La Grama y los municipios cercanos, quienes lamentan la violencia que continúa afectando a la región noroccidental de Honduras.
Algunas versiones indican que la Policía Nacional habría participado en el operativo durante el tiroteo, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.