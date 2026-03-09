Juan, Daniel y José, hermanos víctimas de masacre en Lempira; tenían antecedentes

Tres hermanos fueron asesinados a balazos en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira. Este hecho se convierte en la primera masacre registrada en la zona durante el mes. Aquí los rostros de las víctimas.
Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego en un campo cercano a su vivienda, y sus cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos.
Las hermanos fueron identificados por las autoridades como Juan Manuel López Vásquez.
José Nahún López Vásquez.
Daniel López Vásquez, quienes residían en la comunidad.
Información preliminar indica que los tres hermanos habían estado recluidos anteriormente por el delito de homicidio, un antecedente que forma parte de las investigaciones.
La Policía Nacional llegó a la escena del crimen para acordonar el área y dar inicio a las pesquisas con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico de los cuerpos y los trasladó a la morgue correspondiente para los procedimientos legales.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los responsables, aunque las investigaciones continúan abiertas.
El hecho ha generado consternación entre los vecinos de Copantio, quienes lamentan la violencia que continúa afectando a la región.