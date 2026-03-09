  1. Inicio
Juan, Daniel y José, hermanos víctimas de masacre en Lempira; tenían antecedentes

La aldea de Copantio amaneció con la noticia de una masacre este lunes, en la que murieron tres hermanos de la zona; previamente habían estado recluidos por un delito

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 07:22
Tres hermanos fueron asesinados a balazos en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira. Este hecho se convierte en la primera masacre registrada en la zona durante el mes. Aquí los rostros de las víctimas.

Foto: Redes sociales
Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego en un campo cercano a su vivienda, y sus cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos.

 Foto: Redes sociales
Las hermanos fueron identificados por las autoridades como Juan Manuel López Vásquez.

 Foto: Redes sociales
José Nahún López Vásquez.

Foto: Redes sociales
Daniel López Vásquez, quienes residían en la comunidad.

 Foto: Redes sociales
Información preliminar indica que los tres hermanos habían estado recluidos anteriormente por el delito de homicidio, un antecedente que forma parte de las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional llegó a la escena del crimen para acordonar el área y dar inicio a las pesquisas con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

 Foto: Redes sociales
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico de los cuerpos y los trasladó a la morgue correspondiente para los procedimientos legales.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los responsables, aunque las investigaciones continúan abiertas.

 Foto: Redes sociales
El hecho ha generado consternación entre los vecinos de Copantio, quienes lamentan la violencia que continúa afectando a la región.

 Foto: Redes sociales
