Karla Ramos intentó escapar de los sicarios y fue asesinada en el solar de su casa

Sicarios llegaron en una motocicleta y comenzaron a dispararle a Karla Ramos, quien intentó salvar su vida, pero fue alcanzada por las balas en Guaimaca

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 06:35
1 de 10

La tarde del sábado, el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, registró un crimen dantesco, donde la joven Karla Ramos fue asesinada por sicarios que llegaron a su casa. Aquí los detalles del crimen.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Karla Josibel Gonzales Ramos, una joven residente del barrio Arriba, se encontraba en su vivienda cuando sujetos armados irrumpieron la tranquilidad de la tarde de este sábado.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

De acuerdo con informes preliminares, sujetos desconocidos llegaron hasta su vivienda y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle, por lo que ella intentó escapar y salir por el solar.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Sin embargo, los atacantes, que se desplazaban en una motocicleta, lograron herirla de gravedad, y la joven cayó al suelo.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Testigos relataron que Karla, aún herida, intentó pedir ayuda antes de ser trasladada al centro médico.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Vecinos escucharon las detonaciones y de inmediato solicitaron ayuda. Con signos vitales, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Aunque el personal médico intentó salvarle la vida, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Según las autoridades, la Policía Nacional inició de inmediato las investigaciones para identificar a los responsables del crimen. Hasta el momento, no se ha establecido el móvil del ataque.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información en la escena del crimen y analizando posibles pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

La comunidad de Guaimaca permanece consternada por la pérdida de Karla, y vecinos y familiares esperan que las investigaciones permitan esclarecer este hecho.

 Foto: Redes sociales
