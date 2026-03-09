Karla Ramos intentó escapar de los sicarios y fue asesinada en el solar de su casa

La tarde del sábado, el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, registró un crimen dantesco, donde la joven Karla Ramos fue asesinada por sicarios que llegaron a su casa. Aquí los detalles del crimen.
Karla Josibel Gonzales Ramos, una joven residente del barrio Arriba, se encontraba en su vivienda cuando sujetos armados irrumpieron la tranquilidad de la tarde de este sábado.
De acuerdo con informes preliminares, sujetos desconocidos llegaron hasta su vivienda y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle, por lo que ella intentó escapar y salir por el solar.
Sin embargo, los atacantes, que se desplazaban en una motocicleta, lograron herirla de gravedad, y la joven cayó al suelo.
Testigos relataron que Karla, aún herida, intentó pedir ayuda antes de ser trasladada al centro médico.
Vecinos escucharon las detonaciones y de inmediato solicitaron ayuda. Con signos vitales, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista.
Aunque el personal médico intentó salvarle la vida, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Según las autoridades, la Policía Nacional inició de inmediato las investigaciones para identificar a los responsables del crimen. Hasta el momento, no se ha establecido el móvil del ataque.
Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información en la escena del crimen y analizando posibles pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.
La comunidad de Guaimaca permanece consternada por la pérdida de Karla, y vecinos y familiares esperan que las investigaciones permitan esclarecer este hecho.