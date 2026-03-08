  1. Inicio
Los daños que dejó el incendio provocado en el 911 de Choluteca

El hecho dejó daños materiales en la infraestructura. La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara y comprometiera la operatividad del servicio de emergencias.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 21:51
Un incendio provocado por manos desconocidas causó daños materiales en las instalaciones del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) del 911 en Choluteca.

 Fotos cortesía: SNE 911.
El intento de incendio fue reportado a las 16:14 horas a través de la línea de emergencia del Sistema Nacional 911, según el informe oficial.
Las llamas afectaron parte de la infraestructura del centro regional desde donde se coordinan emergencias en la zona sur del país.
La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos permitió controlar el fuego antes de que se propagara dentro del edificio del 911.
El siniestro dejó daños materiales, aunque no se reportaron personas heridas durante el incidente.
Bomberos realizaron labores para sofocar las llamas y evitar que el incendio comprometiera la operatividad del sistema de emergencias.
Autoridades investigan el atentado contra las instalaciones estatales para determinar quiénes estarían detrás del hecho.
Personal técnico comenzó la recopilación de evidencias tras el intento de incendio registrado en el edificio del CECOP en Choluteca.
Las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.
El Sistema 911 calificó el hecho como un acto vandálico que atentó contra infraestructura destinada a la atención de emergencias.
El incendio pudo haber afectado la coordinación de emergencias en el sur de Honduras si no hubiera sido controlado oportunamente.
Las autoridades anunciaron que entregarán las grabaciones de seguridad a los entes de justicia para deducir responsabilidades penales.
