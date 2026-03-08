  1. Inicio
"El cuerpo quedó a 20 metros de la moto": la escena tras accidente en cuesta El Chile

El joven perdió el control de su motocicleta cuando se dirigía hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Autoridades investigan si el percance se debió a derrape, exceso de velocidad u otros factores.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 18:43
1 de 12

Autoridades policiales acordonaron la zona tras el accidente que cobró la vida del motociclista, preliminarmente identificado como José Carlos Fúnez, de 25 años, en la peligrosa cuesta El Chile de Comayagüela. Lo que se sabe del fatal accidente.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
2 de 12

El trágico percance ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana cuando el joven perdió el control de su motocicleta mientras descendía por la pronunciada pendiente.
3 de 12

La cuesta El Chile es conocida por su fuerte inclinación y curvas cerradas, factores que obligan a los conductores a extremar precauciones.
4 de 12

Equipos de emergencia llegaron al lugar tras recibir el reporte del accidente ocurrido en las inmediaciones de la colonia Casandra.
5 de 12

El motociclista se dirigía con rumbo al centro de la ciudad cuando ocurrió el fatal incidente.
6 de 12

Hasta el momento las autoridades investigan si el accidente fue provocado por un derrape, exceso de velocidad u otros factores.
7 de 12

La escena del accidente volvió a evidenciar los riesgos que representa transitar por esta vía capitalina.
8 de 12

Conductores que circulaban por la zona redujeron la velocidad mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias.
9 de 12

La cuesta El Chile ha sido escenario de varios accidentes debido a sus pronunciadas pendientes y curvas cerradas.
10 de 12

Familiares y conocidos lamentan la muerte de José Carlos Fúnez, un joven de 25 años cuya vida terminó en esta peligrosa carretera.
11 de 12

Las autoridades no descartan la posible participación de otros vehículos en el accidente ocurrido en la transitada vía.
12 de 12

El fatal percance enluta a una familia hondureña y vuelve a encender las alertas sobre la necesidad de conducir con precaución en la cuesta El Chile.
