Se fue a hondonada: imágenes del accidente de bus en La Libertad, Comayagua

Autoridades investigan las causas del incidente y supervisan la zona para garantizar la seguridad de los demás conductores

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 18:36
Un autobús que cubría la ruta La Libertad – Las Lajas sufrió un grave accidente este domingo en el sector de Candelaria, en el municipio de La Libertad, Comayagua, al precipitarse a una hondonada, dejando al menos 16 personas heridas, según reportes preliminares.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con la información de las autoridades, el accidente ocurrió luego de que el conductor aparentemente perdiera el control del vehículo debido a un fallo en los frenos.

Foto: Redes sociales
La unidad cayó violentamente por la pendiente, quedando parcialmente destruida y atrapada entre el terreno irregular.

 Foto: Redes sociales
Imágenes captadas por pobladores y difundidas en redes sociales muestran el rapidito en la hondonada, mientras pasajeros y transeúntes auxiliaban a los heridos.

Foto: Redes sociales
Se observan a varias personas siendo rescatadas por equipos de socorro y vecinos de la zona, mientras ambulancias trasladaban a los afectados a centros asistenciales cercanos.

 Foto: Redes sociales
El alcalde de La Libertad, Samuel Romero, coordinó la respuesta de emergencia, movilizando al personal del Centro de Salud municipal y a la brigada de la Alcaldía para asistir en los rescates.

Foto: Redes sociales
Entre los heridos se encuentran hombres, mujeres y adolescentes que viajaban en el autobús.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades locales y agentes de la Policía Nacional permanecen en el lugar, asegurando el área y colaborando con los equipos de rescate.

Foto: Redes sociales
Por el momento se descarta la existencia de víctimas fatales, aunque se continúa verificando el estado de todos los pasajeros.

 Foto: Redes sociales
Se desconoce aún la causa exacta del accidente, mientras se llevan a cabo investigaciones para determinar responsabilidades.

 Foto: Redes sociales
