Se fue a hondonada: imágenes del accidente de bus en La Libertad, Comayagua

Un autobús que cubría la ruta La Libertad – Las Lajas sufrió un grave accidente este domingo en el sector de Candelaria, en el municipio de La Libertad, Comayagua, al precipitarse a una hondonada, dejando al menos 16 personas heridas, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información de las autoridades, el accidente ocurrió luego de que el conductor aparentemente perdiera el control del vehículo debido a un fallo en los frenos.
La unidad cayó violentamente por la pendiente, quedando parcialmente destruida y atrapada entre el terreno irregular.
Imágenes captadas por pobladores y difundidas en redes sociales muestran el rapidito en la hondonada, mientras pasajeros y transeúntes auxiliaban a los heridos.
Se observan a varias personas siendo rescatadas por equipos de socorro y vecinos de la zona, mientras ambulancias trasladaban a los afectados a centros asistenciales cercanos.
El alcalde de La Libertad, Samuel Romero, coordinó la respuesta de emergencia, movilizando al personal del Centro de Salud municipal y a la brigada de la Alcaldía para asistir en los rescates.
Entre los heridos se encuentran hombres, mujeres y adolescentes que viajaban en el autobús.
Las autoridades locales y agentes de la Policía Nacional permanecen en el lugar, asegurando el área y colaborando con los equipos de rescate.
Por el momento se descarta la existencia de víctimas fatales, aunque se continúa verificando el estado de todos los pasajeros.
Se desconoce aún la causa exacta del accidente, mientras se llevan a cabo investigaciones para determinar responsabilidades.