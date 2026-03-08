Desde la escena del accidente en La Lima, Cortés: piloto no sobrevivió al impacto

Restos metálicos retorcidos, fragmentos del fuselaje dispersos entre los cultivos y el fuerte olor a combustible marcaban la escena donde una avioneta de fumigación se estrelló la mañana del domingo en campos bananeros de la aldea Cruz de Valencia, en La Lima, Cortés, al norte de Honduras.
El impacto, de acuerdo con las imágenes, dejó la aeronave destruida por completo.
La magnitud de los daños fue evidente desde el lugar del accidente.
La avioneta quedó reducida a piezas esparcidas en el terreno agrícola, con partes del ala y del fuselaje separadas a varios metros del punto principal de impacto, lo que reflejaba la fuerza con la que la aeronave se precipitó a tierra.
En medio de los restos fue encontrado el cuerpo del piloto, identificado como Manuel Guerrero, de 65 años, residente de la misma comunidad.
El hombre realizaba labores de fumigación cuando ocurrió el siniestro, cuyas causas todavía no han sido establecidas.
De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, el ahora occiso era de origen venezolano y tenía 12 años trabajando en la empresa de fumigación.
Minutos después se presentaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes confirmaron que el piloto ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión.
La aeronave, de color amarillo y con registro HR ARC, realizaba trabajos de fumigación en la zona agrícola ubicada a aproximadamente seis millas náuticas del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.