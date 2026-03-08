  1. Inicio
Desde la escena del accidente en La Lima, Cortés: piloto no sobrevivió al impacto

La avioneta de fumigación que se estrelló en campos bananeros de la aldea Cruz de Valencia, en La Lima, quedó completamente destruida tras el impacto

Restos metálicos retorcidos, fragmentos del fuselaje dispersos entre los cultivos y el fuerte olor a combustible marcaban la escena donde una avioneta de fumigación se estrelló la mañana del domingo en campos bananeros de la aldea Cruz de Valencia, en La Lima, Cortés, al norte de Honduras.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
El impacto, de acuerdo con las imágenes, dejó la aeronave destruida por completo.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
La magnitud de los daños fue evidente desde el lugar del accidente.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
La avioneta quedó reducida a piezas esparcidas en el terreno agrícola, con partes del ala y del fuselaje separadas a varios metros del punto principal de impacto, lo que reflejaba la fuerza con la que la aeronave se precipitó a tierra.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
En medio de los restos fue encontrado el cuerpo del piloto, identificado como Manuel Guerrero, de 65 años, residente de la misma comunidad.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
El hombre realizaba labores de fumigación cuando ocurrió el siniestro, cuyas causas todavía no han sido establecidas.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, el ahora occiso era de origen venezolano y tenía 12 años trabajando en la empresa de fumigación.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
Minutos después se presentaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes confirmaron que el piloto ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
La aeronave, de color amarillo y con registro HR ARC, realizaba trabajos de fumigación en la zona agrícola ubicada a aproximadamente seis millas náuticas del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

 Foto: Moisés Valenzuela | EL HERALDO
