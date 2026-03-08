En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés

Una avioneta utilizada para labores de fumigación se estrelló la mañana de este domingo en campos bananeros de la aldea Cruz de Valencia, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, al norte de Honduras, dejando como saldo la muerte del piloto que la conducía.
La víctima fue identificada como Manuel Guerrero, de 65 años, quien residía en la misma comunidad donde ocurrió el accidente.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre realizaba trabajos de fumigación cuando la aeronave se precipitó a tierra por causas que aún no han sido establecidas.
Tras el impacto, la avioneta quedó destruida y dispersa en varios fragmentos entre los cultivos, según relataron pobladores que llegaron al lugar tras escuchar el estruendo.
Vecinos del sector intentaron auxiliar al piloto mientras se solicitaba la presencia de los cuerpos de socorro.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron a la escena para atender la emergencia; sin embargo, al revisar al piloto confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El accidente ocurrió a aproximadamente seis millas náuticas del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en una zona utilizada para actividades agrícolas y fumigación aérea.
Agentes de la Policía Nacional de Honduras acordonaron el área mientras esperaban la llegada de las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el siniestro aéreo que dejó la aeronave completamente destruida y cobró la vida del piloto.
De acuerdo con la información, el piloto era de origen venezolano y tenía 12 años de laborar en Honduras.