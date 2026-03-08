  1. Inicio
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés

Tras el impacto, la aeronave quedó destruida y pobladores intentaron auxiliar al piloto mientras llegaban socorristas, quienes confirmaron que ya no tenía signos vitales

  Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 14:29
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
1 de 10

Una avioneta utilizada para labores de fumigación se estrelló la mañana de este domingo en campos bananeros de la aldea Cruz de Valencia, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, al norte de Honduras, dejando como saldo la muerte del piloto que la conducía.

 Foto: Cortesía | Bomberos de Honduras
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
2 de 10

La víctima fue identificada como Manuel Guerrero, de 65 años, quien residía en la misma comunidad donde ocurrió el accidente.

Foto: Cortesía | Bomberos de Honduras
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
3 de 10

De acuerdo con la información preliminar, el hombre realizaba trabajos de fumigación cuando la aeronave se precipitó a tierra por causas que aún no han sido establecidas.

 Foto: Cortesía | Bomberos de Honduras
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
4 de 10

Tras el impacto, la avioneta quedó destruida y dispersa en varios fragmentos entre los cultivos, según relataron pobladores que llegaron al lugar tras escuchar el estruendo.

Foto: Captura de video
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
5 de 10

Vecinos del sector intentaron auxiliar al piloto mientras se solicitaba la presencia de los cuerpos de socorro.

 Foto: Cortesía | Bomberos de Honduras
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
6 de 10

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron a la escena para atender la emergencia; sin embargo, al revisar al piloto confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

 Foto: Captura de video
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
7 de 10

El accidente ocurrió a aproximadamente seis millas náuticas del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en una zona utilizada para actividades agrícolas y fumigación aérea.

 Foto: Captura de video
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
8 de 10

Agentes de la Policía Nacional de Honduras acordonaron el área mientras esperaban la llegada de las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones.

 Foto: Captura de video
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
9 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el siniestro aéreo que dejó la aeronave completamente destruida y cobró la vida del piloto.

 Foto: Captura de video
En pedazos: así quedó avioneta de fumigación accidentada en La Lima, Cortés
10 de 10

De acuerdo con la información, el piloto era de origen venezolano y tenía 12 años de laborar en Honduras.

 Foto: Captura de video
