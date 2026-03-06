Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a ocho presuntos integrantes de la Pandilla 18 durante dos operaciones ejecutadas en el municipio de San Buenaventura, al sur de Tegucigalpa.
Según las autoridades, los detenidos fueron sorprendidos mientras realizaban cobros de extorsión contra transportistas y pequeños comerciantes de la zona, a quienes mantenían bajo amenazas e intimidaciones.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados también estarían vinculados a la planificación de atentados armados, homicidios, tráfico de drogas y desplazamientos forzados en la capital.
Entre los detenidos figuran dos presuntos cabecillas de la estructura criminal identificados como Maynor Josué Sánchez Baca, alias “El Gringo”, y Francis Adolfo Salgado Laínez, alias “El Guanaco”.
Las autoridades indicaron que ambos cuentan con antecedentes por delitos como robo de vehículos, portación ilegal de armas de fuego, extorsión y uso indebido de insignias similares a las utilizadas por cuerpos de seguridad.
Junto a los cabecillas también fueron capturados otros presuntos miembros de la pandilla que desempeñaban funciones como gatilleros y recolectores de dinero producto de las extorsiones.
Entre ellos fueron identificados Marcos Antonio Gonzales Ordóñez, Josué David Sierra Mondragón, Marvin Josué Murillo Sánchez y una menor en conflicto con la ley identificada únicamente como Ruth.
Durante esta primera intervención policial, las autoridades decomisaron varias armas de fuego, munición de distintos calibres, dinero en efectivo presuntamente producto de extorsiones y varios paquetes con supuesta droga.
También fueron incautados teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense, un vehículo tipo turismo y dos chalecos antibalas con distintivos falsos similares a los utilizados por la Dipampco.
Mientras se ejecutaba el primer operativo, algunos miembros de la pandilla lograron huir del lugar, por lo que las autoridades iniciaron un despliegue de búsqueda en la zona.
Como resultado de esas acciones, en una segunda intervención fueron capturados Ricardo Zavala López y Alejandra Anahí Hernández Martínez, presuntos integrantes de las estructuras de sicariato y extorsión de la Pandilla 18.
Al momento de su detención se les decomisó una granada de fragmentación, un fusil de asalto con munición, varios teléfonos celulares y supuesta droga destinada al narcomenudeo, que presuntamente sería distribuida en el corredor turístico ubicado entre Ojojona, Santa Ana y San Buenaventura.