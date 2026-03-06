  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados

Entre los detenidos figuran cabecillas, además de gatilleros y recolectores de extorsión; a quienes les decomisaron armas, droga, chalecos antibalas falsos y hasta una granada

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 21:17
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
1 de 12

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a ocho presuntos integrantes de la Pandilla 18 durante dos operaciones ejecutadas en el municipio de San Buenaventura, al sur de Tegucigalpa.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
2 de 12

Según las autoridades, los detenidos fueron sorprendidos mientras realizaban cobros de extorsión contra transportistas y pequeños comerciantes de la zona, a quienes mantenían bajo amenazas e intimidaciones.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
3 de 12

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados también estarían vinculados a la planificación de atentados armados, homicidios, tráfico de drogas y desplazamientos forzados en la capital.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
4 de 12

Entre los detenidos figuran dos presuntos cabecillas de la estructura criminal identificados como Maynor Josué Sánchez Baca, alias “El Gringo”, y Francis Adolfo Salgado Laínez, alias “El Guanaco”.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
5 de 12

Las autoridades indicaron que ambos cuentan con antecedentes por delitos como robo de vehículos, portación ilegal de armas de fuego, extorsión y uso indebido de insignias similares a las utilizadas por cuerpos de seguridad.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
6 de 12

Junto a los cabecillas también fueron capturados otros presuntos miembros de la pandilla que desempeñaban funciones como gatilleros y recolectores de dinero producto de las extorsiones.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
7 de 12

Entre ellos fueron identificados Marcos Antonio Gonzales Ordóñez, Josué David Sierra Mondragón, Marvin Josué Murillo Sánchez y una menor en conflicto con la ley identificada únicamente como Ruth.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
8 de 12

Durante esta primera intervención policial, las autoridades decomisaron varias armas de fuego, munición de distintos calibres, dinero en efectivo presuntamente producto de extorsiones y varios paquetes con supuesta droga.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
9 de 12

También fueron incautados teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense, un vehículo tipo turismo y dos chalecos antibalas con distintivos falsos similares a los utilizados por la Dipampco.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
10 de 12

Mientras se ejecutaba el primer operativo, algunos miembros de la pandilla lograron huir del lugar, por lo que las autoridades iniciaron un despliegue de búsqueda en la zona.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
11 de 12

Como resultado de esas acciones, en una segunda intervención fueron capturados Ricardo Zavala López y Alejandra Anahí Hernández Martínez, presuntos integrantes de las estructuras de sicariato y extorsión de la Pandilla 18.

 Foto: Dipampco
Con tatuajes en rostro, cabeza y pecho: ellos son los ocho pandilleros de la 18 capturados
12 de 12

Al momento de su detención se les decomisó una granada de fragmentación, un fusil de asalto con munición, varios teléfonos celulares y supuesta droga destinada al narcomenudeo, que presuntamente sería distribuida en el corredor turístico ubicado entre Ojojona, Santa Ana y San Buenaventura.

 Foto: Dipampco
Cargar más fotos