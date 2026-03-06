  1. Inicio
Quemaba y dejaba sin comer a sus perros: capturan a hombre por maltrato animal en Colón

Los perros fueron encontrados con graves condiciones, uno de ellos con una presunta quemadura en su hocico. El hombre es acusado de maltrato animal agravado

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 18:55
Un sexagenario fue capturado en Colón acusado de maltrato animal agravado. Aquí los detalles del sufrimiento de los pequeños caninos.

Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la vivienda del hombre tras recibir una denuncia.

El acusado es un sexagenario de 63 años, originario del municipio de Magdalena, Intibucá, y residente en la aldea Zamora, municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Según el reporte policial, los funcionarios recibieron una denuncia en la que se señalaba que el ciudadano maltrataba a sus mascotas, específicamente perros, privándolos de alimentación y, en reiteradas ocasiones, quemándolos.

“A raíz de estos actos de crueldad, uno de los animales perdió la vida”, informó la Policía Nacional.

En el lugar encontraron tres perritos, pero uno de ellos ya estaba sin vida y otro presentaba una grave herida en su hocico.

Los animales fueron atendidos y se les realizó la respectiva evaluación por parte de especialistas.

Se trataba de un perro color café y otro negro, mientras que el tercero ya se encontraba sin vida.

Los perritos presentaban signos de desnutrición y el que fue encontrado muerto ya estaba disecado.

El detenido fue puesto a la disposición de las autoridades acusado de maltrato animal agravado.

