Alcaldía reactiva trabajos de mitigación en la Guillén y Nueva Santa Rosa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reanudó las obras de mitigación en la colonia Guillén y Altos de Santa Rosa, que desde 2022 permanecen como sectores marcados por los escombros y pérdidas materiales para cientos de familias que habitaban la zona.
Mediante un recorrido, ingenieros del proyecto aseguraron a EL HERALDO que desde enero de 2026 se comenzó la reparación parcial de la obra de mitigación; sin embargo, explicaron que durante marzo, los trabajos fueron retomados en su totalidad.
“El proyecto tiene la finalidad de ordenar todas las aguas que hay en la zona para que se estabilice un poco el bloque de deslizamiento que hay, y que los daños no lleguen a otros sectores que no resultaron afectados”, explicaron.
Las autoridades del proyecto apuntaron que la obra denominada “Obras de Estabilización y Control de Escorrentías de Aguas Superficiales y Subterráneas” contempla perforaciones horizontales y pilas de recolección que drenarán el agua de manera correcta.
El proyecto también incluye dos sistemas de canales, uno en la Colonia Guillén y uno en la Nueva Santa Rosa, que serán los encargados del drenado de agua lluvia.
Los expertos prevén que el proyecto sea duradero, debido a la implementación de cunetas de concreto y un armado de acero en el sector.
Según fuentes oficiales, el proyecto estaría previsto para ser finalizado en nueve meses, es decir, septiembre de 2026.
Sin embargo, aseguraron que “se está valorando un rediseño de tiempo debido a los movimientos de tierra, lo que podría alargar el tiempo de trabajo”.
Exigencias
Ante un panorama de trabajos, familias piden a la alcaldía capitalina agilizar los procesos de mejora y mitigación en el sector, que hasta la fecha registra viviendas caídas, evacuadas y saqueadas.
"Dejamos todo porque quedó enterrado lo que teníamos; agradeceríamos que la Alcaldía también implementara seguridad en el sector, porque después de la falla geológica, todas las pertenencias de las casas fueron robadas", explicaron familias que todavía permanecen en el sector.