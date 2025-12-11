  1. Inicio
Afectados retoman labores de limpieza tras deslizamientos en la Guillén y El Reparto

En medio de jornadas de limpieza y descontento por la lentitud, pobladores de la colonia Guillén y El Reparto advirten de posibles protestas en el próximo mes

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 14:19
Más de 600 familias se encuentran a la espera de retornar a sus hogares en las colonias Guillén y El Reparto

 Foto: Emilio Flores /EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La segunda fase de mitigación en las colonias Guillén y El Reparto comenzó tras dos meses de incertidumbre para al menos 600 familias del sector que continúan a la espera de retornar a sus hogares, o bien, recuperar su inversión.

Según Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el proyecto de recuperación contempla varias etapas, aunque todavía no existe una fecha estimada de reparación total de la zona.

“Ya se hizo una buena remoción de escombros, pero todavía hace falta; se tienen que hacer perfilamientos y algunos muros de contención, pero la esencia de la obra es la canalización de las aguas superficiales mediante canales igualmente superficiales”, explicó.

Quiñónez señaló que el sector aún tiene un largo camino por recorrer para estar completamente listo y habitable.

Sin embargo, informó que, hasta la fecha, se han extraído 1,050 toneladas de escombros y agua del subsuelo, considerada una de las principales causas del debilitamiento del terreno.

Puente peatonal en salida al sur sigue estancado por cableado eléctrico pendiente

Medidas

EL HERALDO constató in-situ que pobladores de los sectores afectados emprendieron acciones de limpieza y recolección de escombros en conjunto a las autoridades edilicias.

"Los mismos vecinos del sector están colaborando para que esto se saque adelante, hay poca gente trabajando, pero son más las personas del sector que los miembros de la alcaldía", aseguró Carla Pineda, pobladora del sector desde hace 40 años.

Vecinos de los sectores afectados se unieron a la AMDC para realizar las jornadas de limpieza en El Reparto y La Guillén.

 (Foto: Emilio Flores/EL HERALDO)

Además, Pineda aseguró que en sintonía, pobladores del sector y familias que fueron desalojadas planean recuperar la zona "cueste lo que cueste".

"No queremos seguir perdiendo viviendas entonces vamos a trabajar, porque aquí están enterrados esfuerzos de toda una vida", aseguró.

Varias obras viales de la SIT siguen abandonadas en el Distrito Central

Protestas

Con descontento, algunos vecinos desalojados de la colonia Guillén aseguraron a este rotativo que "ante la lentitud" de las autoridades edilicias, podrían realizar protestas en los próximos meses.

"Necesitamos que las autoridades actúen, es difícil ver nuestros hogares en esta zozobra, esto no es una situación nueva, y arreglar esto no es un favor, es un deber de la alcaldía", finalizaron.

