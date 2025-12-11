Afectados retoman labores de limpieza tras deslizamientos en la Guillén y El Reparto

Tegucigalpa, Honduras.- La segunda fase de mitigación en las colonias Guillén y El Reparto comenzó tras dos meses de incertidumbre para al menos 600 familias del sector que continúan a la espera de retornar a sus hogares, o bien, recuperar su inversión.

Según Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el proyecto de recuperación contempla varias etapas, aunque todavía no existe una fecha estimada de reparación total de la zona.

“Ya se hizo una buena remoción de escombros, pero todavía hace falta; se tienen que hacer perfilamientos y algunos muros de contención, pero la esencia de la obra es la canalización de las aguas superficiales mediante canales igualmente superficiales”, explicó.

Quiñónez señaló que el sector aún tiene un largo camino por recorrer para estar completamente listo y habitable.

Sin embargo, informó que, hasta la fecha, se han extraído 1,050 toneladas de escombros y agua del subsuelo, considerada una de las principales causas del debilitamiento del terreno.