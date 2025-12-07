Afectados siguen sin respuestas tras deslizamientos en colonia El Reparto

Tegucigalpa, Honduras.- A casi dos meses de los deslizamientos de tierra que afectaron a 17 casas en Reparto por Abajo y Cerrito Blanco, los afectados se quejan de que no han recibido ninguna respuesta concreta de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“Nosotros lo que queremos es una respuesta inmediata porque siempre nos han mentido desde hace dos años”, manifestó uno de los afectados por las lluvias.

Los vecinos denunciaron que la remoción de escombros avanza a paso de tortuga y que hay días en los que no se ve personal trabajando en la zona.

Otro de los problemas que enfrentan es la falta de energía eléctrica. “Se nos meten a robar, por lo que necesitamos de manera urgente la luz en nuestras casas”, solicitaron los afectados durante una reunión al aire libre con el titular de la Dirección de Control y Seguimiento, Benjamín Bustamante.

Los vecinos aprovecharon para pedir a las autoridades municipales que retiren las piedras y la tierra cercanas a las casas que aún están en pie, pero que en cualquier momento pueden hacer colapsar las viviendas.