Afectados siguen sin respuestas tras deslizamientos en colonia El Reparto

Tegucigalpa, Honduras.- A casi dos meses de los deslizamientos de tierra que afectaron a 17 casas en Reparto por Abajo y Cerrito Blanco, los afectados se quejan de que no han recibido ninguna respuesta concreta de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
“Nosotros lo que queremos es una respuesta inmediata porque siempre nos han mentido desde hace dos años”, manifestó uno de los afectados por las lluvias.
Los vecinos denunciaron que la remoción de escombros avanza a paso de tortuga y que hay días en los que no se ve personal trabajando en la zona.
Otro de los problemas que enfrentan es la falta de energía eléctrica. “Se nos meten a robar, por lo que necesitamos de manera urgente la luz en nuestras casas”, solicitaron los afectados durante una reunión al aire libre con el titular de la Dirección de Control y Seguimiento, Benjamín Bustamante.
Los vecinos aprovecharon para pedir a las autoridades municipales que retiren las piedras y la tierra cercanas a las casas que aún están en pie, pero que en cualquier momento pueden hacer colapsar las viviendas.
Recordaron que llevan casi dos meses y no miran acciones, “porque lo que nosotros queremos son acciones”, dijo una de las afectadas.
Por su parte, Bustamante prometió que esta semana darían solución a la falta de luz y a la remoción de tierra; sin embargo, los pobladores deben enviar la solicitud por escrito para remitirla a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
“Las personas que no tienen energía, háganme una notita a mano o por escrito y hacemos la gestión. Temas de lámparas, de lunes a martes, aunque sean solares por mientras (la ENEE da una respuesta)”, prometió el funcionario.
No obstante, aclaró que la instalación de la energía eléctrica no es responsabilidad de la Alcaldía, pero él ayudará a hacer llegar la notificación a la empresa.
Por su parte, los pobladores se quejaron que aunque no hay energía en la zona, el pago de luz no baja y lo cobran como si estuvieran utilizando.
En cuanto a la remoción de escombros, Bustamante argumentó que se está trabajando en el diseño de reestructuración y que actualmente se tiene un avance del 60%.
Explicó que, sin tener este diseño actualizado, es difícil comenzar; no obstante, prometió iniciar algunos trabajos de remoción de escombros esta semana.
Los pobladores manifestaron que seguirán los procesos con la esperanza de que las autoridades cumplan lo prometido