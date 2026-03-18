Aún no se alcanza acuerdo para salario mínimo; comisión se declara en sesión permanente

Tegucigalpa, Honduras.– La comisión de negociación del salario mínimo se declaró en sesión permanente con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre el sector obrero, empresarial y el Gobierno, en medio de un proceso de diálogo que continúa en desarrollo.

El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, informó que se han registrado avances en las negociaciones, las cuales se mantienen bajo una dinámica de deliberación, propuestas y contrapropuestas entre las partes involucradas. Asimismo, señaló que se espera lograr un consenso en los próximos días.

“Nos hemos declarado en sesión permanente a fin de encontrar consenso de diálogo. Hay avances, se sigue el proceso de deliberación, propuestas y contrapropuestas; es parte de la dinámica en la comisión del salario mínimo. En los próximos días estaremos llegando a un acuerdo entre las tres partes”, expresó el funcionario.