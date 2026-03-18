Aún no se alcanza acuerdo para salario mínimo; comisión se declara en sesión permanente

Tegucigalpa, Honduras.– La comisión de negociación del salario mínimo se declaró en sesión permanente con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre el sector obrero, empresarial y el Gobierno, en medio de un proceso de diálogo que continúa en desarrollo.
El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, informó que se han registrado avances en las negociaciones, las cuales se mantienen bajo una dinámica de deliberación, propuestas y contrapropuestas entre las partes involucradas. Asimismo, señaló que se espera lograr un consenso en los próximos días.
“Nos hemos declarado en sesión permanente a fin de encontrar consenso de diálogo. Hay avances, se sigue el proceso de deliberación, propuestas y contrapropuestas; es parte de la dinámica en la comisión del salario mínimo. En los próximos días estaremos llegando a un acuerdo entre las tres partes”, expresó el funcionario.
Mientras el sector obrero mantiene su postura de solicitar un incremento salarial de 8.90% para 2026, la propuesta económica de la empresa privada oscila entre 6.5% y 7%. El representante de las centrales obreras, Josué Orellana, indicó que continuarán las reuniones las veces que sea necesario, aunque evitó detallar las propuestas en discusión.
“Vamos a reunirnos las veces que sean necesarias. Es importante aclarar que no mencionamos las propuestas y contrapropuestas para no generar una falsa expectativa allá afuera. Ya la próxima semana podríamos tener establecido el salario mínimo”, manifestó.
Desde el sector empresarial, Fernando García, representante de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), aseguró que existe disposición permanente al diálogo y reiteró el compromiso de avanzar en el proceso de negociación.
“Estamos abiertos al diálogo permanentemente con el sector obrero y el sector Gobierno. Seguiremos con el proceso; es una negociación que está abierta, que es permanente, y lo más pronto posible se llegará a acuerdos que beneficien a los trabajadores hondureños”, señaló.
Las reuniones continuarán en los próximos días, con la expectativa de definir el nuevo salario mínimo en el país.