Nuevo director del INP: “Hay un plan de bloqueo de señales para reducir la extorsión"

“Este no es un cambio inmediato, es un proceso gradual. La idea es que en el futuro el sistema sea dirigido completamente por personal penitenciario formado para esa función ya que existe una escuela especializada para capacitar agentes y oficiales”, explicó.En cuanto a la estructura administrativa del INP, dio a conocer que, por ahora, “se mantendrá sin cambios mientras se realiza una evaluación integral”.En cuanto a las autoridades que dejarán el cargo, explicó que “ya se iniciaron reuniones con miembros de la junta interventora para recibir informes generales, mientras que en los próximos días se profundizará en la rendición de cuentas y el estado real del sistema penitenciario”.Reconoció que, pese a avances logrados en los últimos años, aún existen prácticas heredadas que afectan la gobernabilidad interna de las cárceles. “Se ha mejorado, pero todavía quedan remanentes de los vicios del pasado que debemos eliminar”, remarcó.“La instrucción del gobierno es mantener el orden alcanzado y reforzarlo mediante una estrategia basada en control, inteligencia penitenciaria y respeto a los derechos humanos, tomando en cuenta los distintos niveles de peligrosidad de la población privada de libertad”, destacó.