El desahogo de Messi tras nueva derrota del Inter Miami: "Esto es inaceptable"

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami sigue sin conocer la victoria en su nuevo estadio. Los rosa y negro cayeron 3-4 ante el Orlando City en un partido que controlaban fácilmente pero en el que acabaron sufriendo una dura derrota.

Esto no cayó nada bien en el vestuario, principalmente en el capitán Lionel Messi, que mostró su descontento con sus compañeros de vestuario tras el cuarto juego sin poder ganar en el Nu Stadium.

“Nuestro capitán habló y, obviamente, nos dio un montón de palabras, primero, animándonos para el próximo partido y luego diciendo que esto es inaceptable, con lo que todos estamos completamente de acuerdo. Es inaceptable y, seguro que no volverá a suceder”, relató Ian Fray, compañero de equipo del astro argentino en zona mixta.