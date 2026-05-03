El desahogo de Messi tras nueva derrota del Inter Miami: "Esto es inaceptable"

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami sigue sin conocer la victoria en su nuevo estadio. Los rosa y negro cayeron 3-4 ante el Orlando City en un partido que controlaban fácilmente pero en el que acabaron sufriendo una dura derrota.
Esto no cayó nada bien en el vestuario, principalmente en el capitán Lionel Messi, que mostró su descontento con sus compañeros de vestuario tras el cuarto juego sin poder ganar en el Nu Stadium.
“Nuestro capitán habló y, obviamente, nos dio un montón de palabras, primero, animándonos para el próximo partido y luego diciendo que esto es inaceptable, con lo que todos estamos completamente de acuerdo. Es inaceptable y, seguro que no volverá a suceder”, relató Ian Fray, compañero de equipo del astro argentino en zona mixta.
Las cosas no le salieron nada bien a Messi en su partido número 100 con el Inter Miami. A pesar de marcar uno de los goles, el rosarino no pudo evitar que su equipo sufriera una increíble remontada ante el Orlando City en el derbi.
El arranque de temporada no ha sido nada fácil para Leo y compañía, que, a pesar de haber conquistado el título de la MLS el año pasado, en el arranque de 2026 han sufrido la eliminación de la Champions Cup de Concacaf y marchan en el tercer lugar de la conferencia este de la MLS, a cuatro puntos del Nashville SC de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta.