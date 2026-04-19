¡Najar llegó a 200! Los hondureños con más partidos disputados en la MLS

Estos son los jugadores hondureños con más partidos disputados en la MLS.
Ramón Núñez jugó para FC Dallas y Chivas USA, viendo acción en 85 compromisos en los que marcó 15 goles.
Durante su paso por el Houston Dynamo entre 2017 y 2020, Alberth Elis disputó un total de 86 partidos con el conjunto tejano, marcando 32 goles. Eso sí, "La Panterita" es agente libre y no se descarta su regreso al fútbol estadounidense.
Iván Guerrero vistió las camisetas de Chicago Fire, San Jose Earthquakes, DC United y Colorado Rapids, acumulando con los cuatro equipos la cifra de 106 encuentros.
Marvin Chávez, el hijo del viento, jugó 119 partidos con las camisetas de FC Dallas, San Jose Earthquakes, Colorado Rapids y Chivas USA.
A lo largo de su carrera, Maynor Figueroa se caracterizó por ser un auténtico hombre de hierro y en la MLS no fue la excepción. En sus siete temporadas en el fútbol estadounidense disputó 136 partidos jugando para Colorado Rapids, FC Dallas y Houston Dynamo.
Romell Quioto jugó en la MLS entre 2017 y 2023, disputando un total de 150 partidos y marcando 48 goles, siendo el más goleador de la lista. "El Romántico" vistió los colores de Houston Dynamo y CF Montreal.
Amado Guevara fue uno de los hondureños con mejor paso por la MLS, llegando incluso a jugar con el equipo de las estrellas. En total, "El Lobo" disputó 161 compromisos con MetroStars, New York Red Bulls, Chivas USA y Toronto FC.
Víctor "Muma" Bernárdez jugó 165 partidos en la MLS, todos ellos con el San Jose Earthquakes.
Andy Najar hizo historia este sábado al ver acción con el Nashville en la victoria 0-2 ante Atlanta United. Aparte de su actual club, Najar también ha jugado en el DC United y en LAFC.
Boniek García se convirtió en uno de los jugadores más queridos del Houston Dynamo, equipo con el que disputó 232 partidos en la MLS, marcando además 13 goles.
Roger Espinoza es una absoluta leyenda del Sporting Kansas City, equipo en el que militó durante varios años en dos etapas en las que disputó 334 partidos. ¡Nada mal!