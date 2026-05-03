Altos niveles de impunidad convierten el ejercicio del periodismo en una labor de alto riesgo

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), dio a conocer que “los altos niveles de impunidad convierten el ejercicio del periodismo en labor de alto riesgo en Honduras”. “Mientras se mantengan los altos niveles de impunidad y no se fortalezcan los mecanismos de prevención y protección, el trabajo que realizan periodistas y comunicadores sociales continuará siendo una labor de alto riesgo en el país”, advirtió el Conadeh. El ente estatal de derechos humanos destaca que solo en el 2025, atendió 208 quejas de violaciones a las libertades de pensamiento y expresión en el país

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de cada año, remarcó que, “sin periodismo libre no hay democracia ni justicia y que el rol del Estado debe ser proteger a quienes buscan la verdad para garantizar una sociedad transparente y participativa”. Añadió que toda acción contra de la libertad de expresión y de información “es un atentado contra el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la libre emisión del pensamiento y a informar libremente”. La Institución Nacional de los Derechos Humanos (INDH) hizo énfasis que, durante el 2025, atendió 208 quejas, a nivel nacional, por la presunta o violación al derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión con una estrecha relación a la protección de la honra y dignidad.

Entre las modalidades violatorias el Conadeh atendió casos relacionados con calumnias e injurias, violaciones a la imagen, el honor y la reputación, así como divulgación de información personal, restricciones al derecho de expresión y de censuras de prensa. En su informe se establece que, en el 2025, el espacio cívico y mediático, en Honduras, evidenció un patrón de hostigamiento e intimidación contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, con capacidad objetiva de inducir autocensura y restringir la deliberación pública. En contexto, se registraron amenazas y agresiones, actos de intimidación, campañas de descredito, violencia digital y la activación de vía judiciales, incluidas querellas, como mecanismos de presión.