"De monedas hasta pasaportes": la obsesión de Trump por plasmar su imagen

La más reciente de estas acciones es el lanzamiento de nuevos pasaportes conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia del país, que incluirán el rostro del mandatario junto a la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense, además de su firma en color dorado en una de las páginas interiores. Pero la presencia de Trump no se limita a pasaportes.