Marathón vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite triangulares de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- La liguilla del Clausura 2026 arranca este domingo con un choque de alto voltaje en San Pedro Sula. Marathón y Real España se citan en una nueva edición del derbi sampedrano, correspondiente al Grupo A.

El compromiso, a disputarse en el estadio Yankel Rosenthal, no solo pone en marcha las triangulares, sino que también mide fuerzas en el denominado “grupo de la muerte”, donde también aparece el siempre candidato Olimpia, dirigido por Eduardo Espinel. En un formato corto y sin margen de error, comenzar sumando es una obligación para ambos equipos.

Los antecedentes recientes favorecen claramente a la ‘Máquina’. Real España se impuso en los dos enfrentamientos de las vueltas regulares: primero con un ajustado 0-1 y luego con un sólido 2-0 en el Morazán, resultados que le dan un impulso anímico importante de cara a este nuevo capítulo.

Además, el conjunto aurinegro llega con noticias positivas. Nixon Cruz estará disponible tras prosperar la apelación por su expulsión ante Olimpia, mientras que el técnico Jeaustin Campos regresará al banquillo luego de cumplir su sanción de cuatro partidos, lo que fortalece el armado del equipo para este compromiso clave.

Por su parte, Marathón intentará cambiar la historia reciente y hacerse fuerte en casa. Los verdolagas saben que no pueden ceder terreno desde el inicio si quieren competir seriamente por el boleto a la final.