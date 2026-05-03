Fuerzas Armadas proponen ascenso de 152 oficiales al grado superior inmediato

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 152 oficiales de las Fuerzas Armadas, con rangos de capitán a general de brigada, fueron propuestos para ascender al grado inmediato superior. La Secretaría de Defensa Nacional remitió el listado a la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional, instancia que deberá analizar las propuestas antes de que el pleno legislativo apruebe los ascensos.​​​​​

El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, informó que entre los oficiales propuestos figuran 70 capitanes para ascender al grado de mayor; 68 mayores para ascender a tenientes coroneles, y 14 tenientes coroneles para ascender a coroneles. Además, se incluyó a 9 coroneles propuestos para ascender al grado de general de brigada y a 1 general de brigada para ascender al grado de general de división. El vocero de la institución castrense dijo que “será el Congreso Nacional el encargado de aprobar los ascensos de los militares que cumplen con los requisitos para escalar posiciones dentro de la institución”.

Los nombres de los oficiales propuestos aún no han sido dados a conocer por las autoridades. Sin embargo, se estima que uno de los altos jerarcas militares que podría ascender es el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón. Por el cargo que ocupa dentro de las Fuerzas Armadas, Valerio Ardón podría ser ascendido al grado de general de división, el rango más alto dentro de la institución militar.