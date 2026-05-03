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Fuerzas Armadas proponen ascenso de 152 oficiales al grado superior inmediato

Las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional enviaron al Congreso Nacional el listado de oficiales propuestos para ascender al grado inmediato superior

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 10:51
Fuerzas Armadas proponen ascenso de 152 oficiales al grado superior inmediato

La Secretaría de Defensa Nacional envió a la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional, el listado de 152 oficiales que fueron propuestos para ser ascendidos al grado inmediato superior.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 152 oficiales de las Fuerzas Armadas, con rangos de capitán a general de brigada, fueron propuestos para ascender al grado inmediato superior.

La Secretaría de Defensa Nacional remitió el listado a la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional, instancia que deberá analizar las propuestas antes de que el pleno legislativo apruebe los ascensos.​​​​​

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El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, informó que entre los oficiales propuestos figuran 70 capitanes para ascender al grado de mayor; 68 mayores para ascender a tenientes coroneles, y 14 tenientes coroneles para ascender a coroneles.

Además, se incluyó a 9 coroneles propuestos para ascender al grado de general de brigada y a 1 general de brigada para ascender al grado de general de división.

El vocero de la institución castrense dijo que “será el Congreso Nacional el encargado de aprobar los ascensos de los militares que cumplen con los requisitos para escalar posiciones dentro de la institución”.

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Los nombres de los oficiales propuestos aún no han sido dados a conocer por las autoridades. Sin embargo, se estima que uno de los altos jerarcas militares que podría ascender es el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón.

Por el cargo que ocupa dentro de las Fuerzas Armadas, Valerio Ardón podría ser ascendido al grado de general de división, el rango más alto dentro de la institución militar.

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Cabe recordar que el general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, originario del municipio de San Matías, El Paraíso, fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras el 18 de diciembre de 2025.

Valerio Ardón reemplazó en el cargo al general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, quien al final del gobierno de Xiomara Castro asumió como ministro de Defensa.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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