Shakira enciende Copacabana con concierto histórico ante miles de fans

Shakira, la primera artista latina en ofrecer un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, abrió su presentación con 'La fuerte', canción con la que comenzó las presentaciones de su más reciente gira 'Las mujeres ya no lloran', y con la que la colombiana reiteró que, pese al dolor, hay que sobreponerse a las heridas y seguir bailando.