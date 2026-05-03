Seguridad reconfigura estrategia operativa de la Policía Nacional en el Valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Con el propósito de contener la violencia, desarticular estructuras de extorsión y consolidar una presencia estatal más efectiva en zonas de alta incidencia delictiva, el Secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, en conjunto con el Viceminsitro de Asuntos Policiales, Rommel Martínez lideran una reconfiguración de la estrategia de seguridad en la región.

Mediante la iniciativa se busca un cambio en la estrategia operativa de la Policía Nacional, pasando de un enfoque reactivo a un modelo más proactivo basado en inteligencia, despliegues focalizados y control territorial sostenido.

Durante su visita a la zona norte, el titular de Seguridad sostuvo reuniones de alto nivel con mandos policiales para redefinir prioridades, optimizar operativos y fortalecer la capacidad de anticipación frente al crimen organizado.