Seguridad reconfigura estrategia operativa de la Policía Nacional en el Valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Con el propósito de contener la violencia, desarticular estructuras de extorsión y consolidar una presencia estatal más efectiva en zonas de alta incidencia delictiva, el Secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, en conjunto con el Viceminsitro de Asuntos Policiales, Rommel Martínez lideran una reconfiguración de la estrategia de seguridad en la región.
Mediante la iniciativa se busca un cambio en la estrategia operativa de la Policía Nacional, pasando de un enfoque reactivo a un modelo más proactivo basado en inteligencia, despliegues focalizados y control territorial sostenido.
Durante su visita a la zona norte, el titular de Seguridad sostuvo reuniones de alto nivel con mandos policiales para redefinir prioridades, optimizar operativos y fortalecer la capacidad de anticipación frente al crimen organizado.
En las reuniones participó el comisionado Enrique Lanza, jefe de la Regional No. 2, con quien coincidieron en la necesidad de potenciar la inteligencia policial como eje central para neutralizar el accionar de estructuras criminales, así como incrementar patrullajes estratégicos y operaciones de impacto en puntos georreferenciados.
La visita también refleja una mayor presencia de las autoridades políticas en los asuntos de seguridad, enviando un mensaje claro de conducción directa, supervisión permanente y compromiso institucional desde el más alto nivel. Este acompañamiento busca fortalecer la toma de decisiones en territorio y garantizar resultados concretos en el corto plazo.
Para el combate a la extorsión se reforzará los mecanismos de denuncia segura, mejorar la capacidad de respuesta de unidades especializadas y estrechar la coordinación con el sector privado.
La reunión también permitió evaluar resultados recientes y definir nuevas líneas de acción para intervenir comunidades vulnerables, incorporando programas de prevención social dirigidos especialmente a jóvenes en riesgo, como parte de una estrategia integral que combina control, prevención e inteligencia.