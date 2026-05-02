"Mi princesa valiente", la emotiva canción que William Levy compuso para su hija

Miami, Estados Unidos.- William Levy, el actor cubano que lleva décadas protagonizando las pantallas de América Latina, se sentó a componer versos dedicados a su hija Kailey Levy, quien recientemente cumplió 16 años.
Fue el pasado sábado 25 de abril cuando Kailey celebró su cumpleaños con una gran fiesta, siguiendo la tradición de los "Dulces 16" en los Estados Unidos.
El evento, realizado en Miami, estuvo marcado por una decoración dominada por rosas rojas, tonos negros y detalles florales que cubrían prácticamente todo el salón.
Kailey, vestida de rojo y con una tiara plateada en la cabeza, recorrió el salón entre aplausos mientras sus seres queridos la acompañaban en una de esas noches que la memoria decide guardar para siempre.
Días después de la celebración, Levy recurrió a sus redes sociales, donde acumula más de 12 millones de seguidores, para compartir una publicación para su hija, acompañada de una canción que él mismo escribió, dejando ver sus cualidades como autor.
El tema se titula "Mi princesa valiente" y, según explicó el propio Levy, no nació como un proyecto discográfico ni como una estrategia de imagen, fue creado como una expresión íntima de su vínculo con la menor, sin que existiera la intención inicial de convertirla en un proyecto profesional o de difusión pública.
Los versos que Levy escribió describen una relación que va mucho más allá del orgullo paterno habitual. En ellos, el actor le hace saber a su hija que, aunque el mundo la vea brillar, él tiene un ángulo que los demás no tienen.
"Aunque el mundo te ve estrella en la pantalla yo te sigo viendo en pijama por la sala... Si la vida se me pone al revés, tu abrazo es el lugar al que siempre pertenezco otra vez", reza uno de los fragmentos del tema.
La letra continúa con una declaración que lo retrata como padre tanto como cualquier entrevista podría hacerlo: "Porque eres mi princesa valiente, mi carácter en tu frente, mi locura inteligente, mi razón para cambiar".
Junto a la canción, Levy acompañó su publicación con un texto dirigido directamente a Kailey.
"Dicen que el tiempo vuela... pero nadie te prepara para ver a tu hija convertirse en una mujer tan extraordinaria. Ya cumpliste 16 y no solo celebro tu vida, celebro quién eres: tu esencia, tu nobleza, tu manera de mirar el mundo", escribió el actor.
La velada también tuvo su cuota de significado familiar más allá del cumpleaños. La fiesta marcó un reencuentro público entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes se separaron en 2024, y quienes han mantenido una relación enfocada en el bienestar de sus hijos.
Gutiérrez vivió un emotivo momento al bailar con su hija al ritmo de Ocean de Karol G, algo tradicional en este tipo de fiestas para jovencitas.
Quien sí quiso dejar constancia pública de lo que la noche significó fue la propia Kailey. La joven compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de la sesión de fotos de su fiesta y escribió: "Gracias a mi mamá y papá por hacer mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron. ¡Ustedes significan el mundo para mí! ¡Ojalá pudiéramos hacerlo todo de nuevo!".
Kailey Alexandra es la menor de los dos hijos que Levy tuvo con Gutiérrez. Ambos se conocieron en 2002 como concursantes en el reality show "Protagonistas de novela 2" de Telemundo, donde inició su romance. De esa historia de casi dos décadas nacieron Kailey y Christopher Alexander, quien cumplió 20 años en marzo de 2026.