"Mi princesa valiente", la emotiva canción que William Levy compuso para su hija

Miami, Estados Unidos.- William Levy, el actor cubano que lleva décadas protagonizando las pantallas de América Latina, se sentó a componer versos dedicados a su hija Kailey Levy, quien recientemente cumplió 16 años.

Fue el pasado sábado 25 de abril cuando Kailey celebró su cumpleaños con una gran fiesta, siguiendo la tradición de los "Dulces 16" en los Estados Unidos.

El evento, realizado en Miami, estuvo marcado por una decoración dominada por rosas rojas, tonos negros y detalles florales que cubrían prácticamente todo el salón.

Kailey, vestida de rojo y con una tiara plateada en la cabeza, recorrió el salón entre aplausos mientras sus seres queridos la acompañaban en una de esas noches que la memoria decide guardar para siempre.

Días después de la celebración, Levy recurrió a sus redes sociales, donde acumula más de 12 millones de seguidores, para compartir una publicación para su hija, acompañada de una canción que él mismo escribió, dejando ver sus cualidades como autor.

El tema se titula "Mi princesa valiente" y, según explicó el propio Levy, no nació como un proyecto discográfico ni como una estrategia de imagen, fue creado como una expresión íntima de su vínculo con la menor, sin que existiera la intención inicial de convertirla en un proyecto profesional o de difusión pública.

Los versos que Levy escribió describen una relación que va mucho más allá del orgullo paterno habitual. En ellos, el actor le hace saber a su hija que, aunque el mundo la vea brillar, él tiene un ángulo que los demás no tienen.