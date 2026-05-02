CSJ designa magistrados provisionales para evitar paralización en Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.– La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este sábado que la titularidad de la Sala de lo Constitucional continúa como un tema pendiente de definición por parte del Pleno de magistrados, por lo que se adoptaron medidas provisionales para garantizar la continuidad de sus funciones. A través de una publicación en X/Twitter, el Poder Judicial detalló que, mientras se toma una decisión definitiva sobre la vacante, el Pleno determinó integrar de forma temporal la Sala con el apoyo del magistrado Milton Jiménez y las magistradas Rebeca Ráquel Obando y Odalis Nájera.

La medida busca evitar la paralización de las labores en la Sala de lo Constitucional, permitiendo que se puedan conocer asuntos de trámite mientras se resuelve de manera permanente la integración del pleno en esa instancia.

En relación a la vacante en Sala Constitucional, este aun es un tema pendiente de definición permanente por parte de las y los magistrados de Suprema Corte. La decisión tomada por el pleno de magistrados de #CSJ en su última sesión fue que, a fin de no paralizar las labores en... pic.twitter.com/Lgp0A0o2X5 — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 2, 2026

Según lo comunicado, esta disposición fue tomada durante la última sesión del Pleno de magistrados de la CSJ, en la que se acordó garantizar la operatividad del órgano jurisdiccional ante la vacante existente.