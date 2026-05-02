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CSJ designa magistrados provisionales para evitar paralización en Sala de lo Constitucional

La Sala de lo Constitucional opera de forma temporal con el apoyo de tres magistrados para evitar su paralización, mientras el Pleno toma una decisión definitiva

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 15:00
CSJ designa magistrados provisionales para evitar paralización en Sala de lo Constitucional

La medida busca evitar la paralización de las labores en la Sala de lo Constitucional.

 Foto: Poder Judicial.

Tegucigalpa, Honduras.– La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este sábado que la titularidad de la Sala de lo Constitucional continúa como un tema pendiente de definición por parte del Pleno de magistrados, por lo que se adoptaron medidas provisionales para garantizar la continuidad de sus funciones.

A través de una publicación en X/Twitter, el Poder Judicial detalló que, mientras se toma una decisión definitiva sobre la vacante, el Pleno determinó integrar de forma temporal la Sala con el apoyo del magistrado Milton Jiménez y las magistradas Rebeca Ráquel Obando y Odalis Nájera.

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La medida busca evitar la paralización de las labores en la Sala de lo Constitucional, permitiendo que se puedan conocer asuntos de trámite mientras se resuelve de manera permanente la integración del pleno en esa instancia.

Según lo comunicado, esta disposición fue tomada durante la última sesión del Pleno de magistrados de la CSJ, en la que se acordó garantizar la operatividad del órgano jurisdiccional ante la vacante existente.

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La decisión surge luego de que la comunidad judicial exhortó al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, a elegir al magistrado que ocupará la vacante existente en la Sala de lo Constitucional, incompleta tras la destitución de la expresidenta del órgano de justicia, Rebeca Ráquel Obando.

El desbalance en la Corte Suprema de Justicia ocurrió tras la renuncia de la aún magistrada Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la Corte el pasado miércoles 25 de marzo ante aseveraciones de juicio político en su contra.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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