Expertos alertan impacto económico en Honduras por cierre de Spirit Airlines

Tegucigalpa, Honduras.-El experto en conectividad aérea Peter Fleming advirtió sobre el impacto económico que representa la salida de Spirit Airlines del mercado hondureño, señalando pérdidas millonarias y una reducción significativa en la conectividad internacional del país.
Según el análisis, el cierre de operaciones de la aerolínea genera una disminución considerable en la oferta de vuelos, con la pérdida de más de 24 frecuencias semanales hacia Estados Unidos, uno de los principales destinos de conexión para Honduras.
“4.7 millones de dólares anuales es la pérdida estimada en el sector aeroportuario hondureño por el cierre de Spirit Airlines”, indicó Fleming, al detallar el impacto directo en los ingresos por tasas aeroportuarias.
El experto explicó que esta situación también repercute en el flujo de pasajeros, estimando una reducción de más de 130 mil viajeros al año que dejarán de movilizarse desde Honduras hacia destinos internacionales.
“Esto representa una disminución significativa en la dinámica de movilidad, turismo y negocios del país”, señaló, destacando la importancia de la conectividad aérea para el crecimiento económico.
Además del impacto financiero, Fleming advirtió sobre las consecuencias en el empleo, ya que la salida de la aerolínea afecta tanto a trabajadores directos como a aquellos vinculados de manera indirecta a sus operaciones.
El análisis también apunta a un efecto en cadena dentro del sector aeronáutico, impactando servicios relacionados como logística, turismo, comercio y servicios aeroportuarios.
“Se pierden más de 24 frecuencias semanales hacia Estados Unidos”, reiteró el experto, enfatizando la magnitud de la reducción en opciones de vuelo para los usuarios.
Ante este panorama, Fleming subrayó la necesidad de fortalecer la conectividad aérea como un eje estratégico para el país, con el fin de mitigar los efectos negativos y atraer nuevas aerolíneas.
“Este panorama refuerza la importancia de fortalecer la conectividad aérea como un eje estratégico para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el posicionamiento internacional de Honduras”, concluyó.