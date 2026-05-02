Carlos Eduardo Espina quiere comprar un equipo de la Liga Nacional

Washington, Estados Unidos.-El creador de contenido Carlos Eduardo Espina sorprendió a sus seguidores al expresar públicamente su interés en adquirir un equipo del fútbol hondureño, específicamente al Club Deportivo Victoria, tras su reciente descenso a la segunda división.
Las declaraciones fueron compartidas a través de sus plataformas digitales, donde el influencer planteó la posibilidad de invertir en el club con el objetivo no solo de competir deportivamente, sino también de impulsar proyectos sociales vinculados al fútbol.
“Me interesa comprar al Victoria de Honduras... el equipo que ayer descendió a la segunda división”, expresó Espina, dejando claro su interés en explorar esta posibilidad.
El creador de contenido explicó que su motivación principal radica en su pasión por el fútbol, así como el cariño que asegura tener por Honduras, pese a no ser originario del país. “Primero porque me encanta el fútbol, segundo porque aunque no soy hondureño tengo gran cariño con Honduras”, manifestó.
Además, destacó que un equipo de fútbol podría convertirse en una herramienta para generar impacto positivo en la sociedad. “Yo siento que teniendo un club de fútbol podría hacer muchas cosas increíbles, muchas cosas sociales que a mí me encanta”, afirmó.
Entre sus ideas, mencionó la posibilidad de abrir el estadio de forma gratuita al público al menos una vez al mes. “¿Por qué no abrir el estadio para que la gente una vez al mes vaya gratis a los partidos?”, propuso.
Asimismo, planteó utilizar la estructura del club como plataforma para desarrollar iniciativas sociales, incluyendo colaboraciones con figuras como Shin Fujiyama. “Colaborar con gente como mi amigo Shin Fujiyama y otros más”, agregó.
Espina también señaló que ciudades como La Ceiba cuentan con un importante potencial futbolístico. “Yo sé que en La Ceiba hay mucho talento”, expresó.
En su mensaje, el influencer admitió desconocer el costo real de adquirir un club en Honduras. “Yo no sé cuánto cueste comprar un equipo en Honduras... quizás es exageradamente caro y pues, no podré”, reconoció.
Dejó abierta la conversación con sus seguidores sobre la viabilidad del proyecto. “¿Creen que sería posible que yo compre al Victoria y lo suba a primera división?”, cuestionó, generando debate en redes sociales sobre el futuro del club.