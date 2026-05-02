Carlos Eduardo Espina quiere comprar un equipo de la Liga Nacional

Washington, Estados Unidos.-El creador de contenido Carlos Eduardo Espina sorprendió a sus seguidores al expresar públicamente su interés en adquirir un equipo del fútbol hondureño, específicamente al Club Deportivo Victoria, tras su reciente descenso a la segunda división.

Las declaraciones fueron compartidas a través de sus plataformas digitales, donde el influencer planteó la posibilidad de invertir en el club con el objetivo no solo de competir deportivamente, sino también de impulsar proyectos sociales vinculados al fútbol.

“Me interesa comprar al Victoria de Honduras... el equipo que ayer descendió a la segunda división”, expresó Espina, dejando claro su interés en explorar esta posibilidad.

El creador de contenido explicó que su motivación principal radica en su pasión por el fútbol, así como el cariño que asegura tener por Honduras, pese a no ser originario del país. “Primero porque me encanta el fútbol, segundo porque aunque no soy hondureño tengo gran cariño con Honduras”, manifestó.