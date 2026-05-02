Tomás Zambrano sobre Mel Zelaya: “Es el destructor de la democracia y la paz en Honduras”

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lanzó fuertes críticas contra el expresidente Manuel Zelaya, a quien responsabilizó de la división política y social que, a su criterio, ha afectado a Honduras durante los últimos años. Durante sus declaraciones, Zambrano aseguró que Zelaya “es el hombre que más ha dividido a este país, que más ha sembrado caos, que más ha sembrado odio, que más ha generado violencia en el país”. En ese mismo tono, lo calificó como “el destructor de la democracia, el destructor de la paz, el destructor de la unidad de la familia hondureña”. El titular del Legislativo también cuestionó el rol político que Zelaya ha mantenido en las últimas dos décadas, señalando que su permanencia ha sido perjudicial. “Mel Zelaya es el destructor de los diálogos, es el destructor de la tranquilidad del pueblo hondureño, eso es Mel, no es nada más que eso”, expresó.

Zambrano fue más allá y sugirió que el exmandatario debería retirarse de la vida pública. “Yo creo que Mel ya tiene 20 años de estarle jorobando la vida al pueblo hondureño (...) que se jubile, que vaya para su casa, que deje de molestar al pueblo hondureño”, manifestó de forma directa. En sus declaraciones, también hizo referencia a la edad del exgobernante y a la necesidad de enfocarse en su vida personal. “Que cuide a su familia, que cuide a los nietos, que disfrute los últimos días. Yo creo que a la edad de Mel ya uno tiene que programarse, estar en su casa tranquilo con la familia”, agregó. El presidente del Congreso también mencionó lo ocurrido durante la marcha del Día del Trabajador, asegurando que Zelaya fue rechazado por los asistentes. “El pueblo hondureño, mire que hoy (viernes) lo abucharon ahí en la marcha del primero de mayo porque ya le ha usurpado por 20 años las conquistas a los trabajadores”, afirmó. En otro tema, Zambrano expresó su respaldo al expresidente Juan Orlando Hernández, destacando su gestión en distintos cargos públicos. “Tiene todo nuestro aprecio, tiene toda nuestra admiración, tiene todo nuestro reconocimiento por la labor que hizo como presidente del Congreso, como presidente del partido, como presidente de la República”, sostuvo.