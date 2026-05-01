"Mi salud está gravemente afectada": Romeo Vásquez pide regresar al país y recibir atención médica

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día del Trabajador Hondureño, el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que envió un saludo dirigido a la clase trabajadora del país, donde además pidió ayuda ante su situación de salud. El pronunciamiento fue realizado a través de un video, en el que el exmilitar se dirigió a distintos sectores de la población, destacando el papel de quienes sostienen la economía y el bienestar de Honduras. "Hoy, primero de mayo, envío un saludo sincero a todos los trabajadores de Honduras. Hasta a los hombres y mujeres que luchan con dignidad y que con sus manos sostienen a su familia y a nuestra nación. Ustedes son la verdadera fuerza de este país", inició diciendo.

Sin embargo, en medio de su mensaje de apoyo, Vásquez Velásquez también pidió el respaldo de los hondureños tras vivir "momentos difíciles marcados por la persecución y la tiranía". En su mensaje, externó que, aunque sigue firme con la misma convicción de defender la democracia y el Estado de Derecho, la “batalla no ha sido fácil” y se encuentra en un estado grave de salud. "Hoy también quiero hablarles con el corazón... Quiero decirles con claridad, mi salud está gravemente afectada, la batalla no ha sido fácil", reveló.

Asimismo, pidió el respaldo del pueblo para poder ejercer derecho básico, "regresar y recibir la atención médica que mi vida requiere". "Confío en la nobleza del pueblo hondureño, en su gratitud y en su valentía. Este es un pueblo que no abandona a quien ha dado la cara por la patria. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos", dijo el exmilitar.

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