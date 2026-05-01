"Urge la CICIH" y una "Honduras mejor": lo más destacado en el Día del Trabajador

"Urge la CICIH" y una "Honduras mejor" eran algunas de las pancartas de los trabajadores hondureños que se movilizaron este viernes para exigir mejoras salariales, empleos dignos y un freno al alto costo de la vida, en una jornada del 1 de mayo marcada por el rechazo a la precariedad laboral y la demanda de mayores garantías en salud, educación y seguridad.