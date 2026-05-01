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Sonrisas y estilo: Ellas robaron miradas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras

Con gorras, sombreros y sonrisas, jóvenes mujeres se hicieron notar durante la marcha del 1 de mayo, donde también fueron protagonistas

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 12:15
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Bellas jovencitas engalanaron la marcha del Día del Trabajador en San Pedro Sula. Aquí una recopilación de los rostros que destacaron durante la jornada.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Las gorras y las gafas de sol no podían faltar ante las altas temperaturas. Con sonrisas y buena actitud, estas jóvenes aportaron un toque especial a la movilización.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Con sombreros y mucha energía, varias participantes también cautivaron durante la marcha, demostrando entusiasmo mientras acompañaban las consignas.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Mujeres de distintos sindicatos dijeron presente tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, participando activamente en la conmemoración del 1 de mayo.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Jóvenes del sector salud se hicieron notar con sus sombreros, mientras exigían sus derechos laborales en medio de la jornada.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Una de las participantes, con semblante serio pero seguro, también llamó la atención durante la marcha con su gorra blanca.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Un grupo de palillonas se sumó a la movilización, destacando por su presencia y energía a lo largo del recorrido.

 Foto: Neptalí Romero | EL HERALDO
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Las periodistas también dijeron presente, cubriendo la actividad y manteniendo informada a la población hondureña.

 Foto: Neptalí Romero | EL HERALDO
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Con actitud firme y listas para alzar la voz, las mujeres participaron activamente, reflejando determinación y compromiso.

 Foto: Neptalí Romero | EL HERALDO
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El estilo tampoco pasó desapercibido: entre sombreros y sombrillas, algunas asistentes se protegían del sol sin dejar de destacar durante la jornada.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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