Sonrisas y estilo: Ellas robaron miradas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras

Bellas jovencitas engalanaron la marcha del Día del Trabajador en San Pedro Sula. Aquí una recopilación de los rostros que destacaron durante la jornada.
Las gorras y las gafas de sol no podían faltar ante las altas temperaturas. Con sonrisas y buena actitud, estas jóvenes aportaron un toque especial a la movilización.
Con sombreros y mucha energía, varias participantes también cautivaron durante la marcha, demostrando entusiasmo mientras acompañaban las consignas.
Mujeres de distintos sindicatos dijeron presente tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, participando activamente en la conmemoración del 1 de mayo.
Jóvenes del sector salud se hicieron notar con sus sombreros, mientras exigían sus derechos laborales en medio de la jornada.
Una de las participantes, con semblante serio pero seguro, también llamó la atención durante la marcha con su gorra blanca.
Un grupo de palillonas se sumó a la movilización, destacando por su presencia y energía a lo largo del recorrido.
Las periodistas también dijeron presente, cubriendo la actividad y manteniendo informada a la población hondureña.
Con actitud firme y listas para alzar la voz, las mujeres participaron activamente, reflejando determinación y compromiso.
El estilo tampoco pasó desapercibido: entre sombreros y sombrillas, algunas asistentes se protegían del sol sin dejar de destacar durante la jornada.