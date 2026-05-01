Prohibida de beber agua, de sonreír y de mirar a su jefa: la demanda que sacude a Kylie Jenner

Los Ángeles, Estados Unidos.- Juana Delgado Soto, quien trabajó en el domicilio de Kylie Jenner desde mayo de 2019 hasta agosto de 2025, presentó el pasado miércoles una demanda ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en la que expone un conjunto de conductas que califica como discriminación racial, acoso laboral y represalias reiteradas. Según los documentos judiciales obtenidos por Page Six, la situación se agravó considerablemente a partir de finales de 2023, cuando Itzel Sibrian asumió la supervisión directa de Soto.

La trabajadora alega que Sibrian se burlaba de su acento y de su condición migratoria, la llamaba estúpida y, tras la presentación de una queja formal a recursos humanos, redujo su salario por hora de 41,66 a 35 dólares y modificó su horario de forma perjudicial. Uno de los episodios descritos en la demanda tuvo lugar el día del cumpleaños de Soto, cuando el supervisor le negó el permiso para abandonar el trabajo y le dijo, según su versión: "A nadie le importa tu cumpleaños, Kylie tiene una cena." La trabajadora afirma que se perdió su propia fiesta sorpresa. La demanda también señala a dos supervisoras identificadas únicamente como Patsy y Elsy, quienes ya figuran en una demanda anterior interpuesta por otra extrabajadora. Soto las acusa de haberle negado días de permiso para despedirse de su hermano fallecido y de haber susurrado que estaba mintiendo sobre su muerte. Ese mismo personal le habría impedido beber agua de la casa, argumentando que era "el agua de Kylie".