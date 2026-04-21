Exempleada de Kylie Jenner la demanda por acoso y discriminación laboral

Angélica Vásquez, de nacionalidad salvadoreña y católica, trabajó como empleada doméstica en las residencias de Kylie Jenner en Beverly Hills y Hidden Hills entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.
Según los documentos judiciales obtenidos por Page Six, Vásquez afirma haber sido objeto de trato hostil desde su llegada, principalmente por parte de la jefa de personal identificada como Patsy y otra empleada llamada Elsi.
La demanda detalla que Vásquez fue asignada sistemáticamente a las tareas más exigentes, excluida del equipo de trabajo, ridiculizada frente a sus compañeros y sometida a comentarios despectivos relacionados con su acento, origen y creencias religiosas.
Según el escrito, también se le obligó a realizar las labores correspondientes a otras empleadas.
Tras desarrollar síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático y ansiedad, Vásquez presentó su renuncia en agosto de 2025.
La demanda reclama indemnización por salarios impagos, daños emocionales y daños punitivos. Jenner, de 28 años, no es señalada directamente como autora de los hechos, pero figura en el proceso por no haber atendido las quejas que Vásquez habría presentado.
Se desconoce a cuánto asciende el monto que la demandada estaría exigiendo por daños y perjuicios en su contra.
Hasta el momento Kylie Jenner no ha emitida ninguna declaración al respecto.