Así fue la alfombra roja de 'El diablo viste a la moda 2'

El estreno mundial de "El diablo viste a la moda 2" celebró el estreno mundial de la secuela. Aquí las imágenes de la alfombra roja.
Entre las figuras destacadas estuvieron Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomaron sus icónicos roles.
La premiere se llevó a cabo en el Lincoln Center, donde la alfombra roja se convirtió en una verdadera pasarela de moda inspirada en la ficticia revista Runway.
El evento destacó por una escenografía llamativa, incluyendo grandes esculturas de zapatos con un tacón en forma de tridente, símbolo representativo de la historia.
Meryl Streep, de 76 años, volvió a encarnar a Miranda Priestley con un look imponente: un vestido-capa naranja combinado con guantes negros largos y gafas de sol oversized.
Anne Hathaway, de 43 años, quien interpreta a Andy Sachs, apostó por un vestido rojo de satén con detalles lenceros y falda voluminosa, acompañado de sandalias a juego.
Emily Blunt, también de 43, deslumbró con un vestido claro de estilo romántico, caracterizado por capas de tul que aportaban un aire delicado y elegante.
Por su parte, Stanley Tucci, de 65 años, optó por un traje clásico oscuro con chaqueta de terciopelo, manteniendo un estilo sofisticado y sobrio.
Al evento también asistieron otras celebridades como Simone Ashley, Coco Rocha, Christian Siriano, Ciara y Russell Wilson.
El estreno marcó el cierre de una gira promocional global de más de un mes, en la que el elenco convirtió cada aparición pública en una exhibición de moda acorde con la esencia de la película.