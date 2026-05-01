Con fotos de Maduro y pidiendo un salario digno: venezolanos conmemoran el Día del Trabajador

Venezolanos celebraron este viernes el Día Internacional de los Trabajadores con una concentración en Caracas y cerrará la jornada con una serie de conciertos que incluirán la participación del estadounidense Nicky Jam, según el Ministerio de Comunicación.
Para el concierto, el Gobierno dispuso ocho tarimas en la Base Aérea La Carlota, en Caracas, uno de los puntos atacados por Estados Unidos el pasado 3 de enero durante la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
La concentración, convocada en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, partió desde una plaza del este de Caracas y se dirigió al oeste, hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, donde su titular, Eglée González Lobato, recibió a los trabajadores y se comprometió "a mediar" con las autoridades.
"El clamor es que nos den salario porque los bonos no tienen incidencia. ¿Qué sentimos?, que nos han arrebatado las conquistas laborales", dijo a EFE el secretario ejecutivo de la organización sindical Fetrasalud, Pablo Zambrano.
Carlos Timaure, integrante del Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha, declaró a EFE que en Venezuela la situación es de "miseria y empobrecimiento", al tiempo que calificó como una "condena de muerte" el monto del salario mínimo y las pensiones.
Asimismo, rechazó el anuncio de la presidenta encargada, quien informó el jueves sobre el aumento del "ingreso mínimo integral" a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad, un monto igual al de las pensiones.
Por su parte, Rosa Cacique dijo sentir "impotencia" por el anuncio de aumento de pensiones que hizo la mandataria encargada, que informó que los jubilados recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales, sin precisar tampoco si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso.
"Tenemos que luchar por la libertad, porque haya unos salarios dignos. Que podamos comprar lo que nosotros queremos y no lo que ellos nos quieren imponer", expresó Cacique a EFE.
Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de aumento de Delcy Rodríguez como "ambiguo" y han advertido que se debe "leer con cuidado".
Al este de Caracas, trabajadores venezolanos marcharon hacia la Defensoría del Pueblo, al oeste de la ciudad, para exigir un aumento digno del salario mínimo y rechazar la política salarial de la presidenta encargada, quien aumentó el "ingreso mínimo integral" a 240 dólares mensuales.
Líderes sindicales exigen un salario mínimo mensual equivalente al costo de una canasta básica alimentaria, que se estima por encima de los 600 dólares para una familia de cinco personas, según cálculos de organizaciones no gubernamentales, y que la Constitución establece como referencia para fijar este ingreso.
Por otro lado, decenas de simpatizantes del chavismo se concentraron al oeste de Caracas para respaldar la reciente decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció el jueves un incremento del "ingreso mínimo integral", conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.