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Ada Barrozo murió asfixiada por su pareja con sobrepeso: “Soy gordo y la aplasté”

El cuerpo sin vida de Ada fue encontrado con nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados y marcas de mordeduras en las manos. Estos son los detalles

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 15:14
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Un hombre es acusado de matar a su pareja y de intentar ocultar el crimen, asegurando que se trató de un hecho accidental producto de su sobrepeso.

 Foto: Redes sociales
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La víctima fue identificada como Ada Barrozo Quilo, de 44 años de edad, madre de familia y trabajadora de una panadería.

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Las investigaciones revelaron que Ada no falleció por un paro cardiorrespiratorio, como se manejó inicialmente. ¿Qué reveló la autopsia?

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Tras practicarle la autopsia, se determinó que la mujer murió por asfixia mecánica. Su pareja fue identificada como Sergio Navarro, quien justificó: “Soy gordo y la aplasté sin querer”.

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La tragedia ocurrió en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. ¿Cómo ocurrieron los hechos según la versión del acusado?

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El hombre relató que ambos tuvieron un encuentro íntimo y que, posteriormente, la mujer falleció de forma accidental a causa de su sobrepeso.

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Las autoridades intentaron reanimar a Ada, pero no respondió a los primeros auxilios.

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El cuerpo de Ada presentaba nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados, edemas internos y marcas compatibles con mordeduras en las manos.

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Sergio Navarro, de 34 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, fue detenido y acusado del crimen.

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Según su versión, la muerte ocurrió de manera accidental durante un encuentro íntimo; sin embargo, los investigadores consideran que las lesiones evidencian un ataque.

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