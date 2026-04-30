Ada Barrozo murió asfixiada por su pareja con sobrepeso: “Soy gordo y la aplasté”

Un hombre es acusado de matar a su pareja y de intentar ocultar el crimen, asegurando que se trató de un hecho accidental producto de su sobrepeso.
La víctima fue identificada como Ada Barrozo Quilo, de 44 años de edad, madre de familia y trabajadora de una panadería.
Las investigaciones revelaron que Ada no falleció por un paro cardiorrespiratorio, como se manejó inicialmente. ¿Qué reveló la autopsia?
Tras practicarle la autopsia, se determinó que la mujer murió por asfixia mecánica. Su pareja fue identificada como Sergio Navarro, quien justificó: “Soy gordo y la aplasté sin querer”.
La tragedia ocurrió en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. ¿Cómo ocurrieron los hechos según la versión del acusado?
El hombre relató que ambos tuvieron un encuentro íntimo y que, posteriormente, la mujer falleció de forma accidental a causa de su sobrepeso.
Las autoridades intentaron reanimar a Ada, pero no respondió a los primeros auxilios.
El cuerpo de Ada presentaba nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados, edemas internos y marcas compatibles con mordeduras en las manos.
Sergio Navarro, de 34 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, fue detenido y acusado del crimen.
Según su versión, la muerte ocurrió de manera accidental durante un encuentro íntimo; sin embargo, los investigadores consideran que las lesiones evidencian un ataque.