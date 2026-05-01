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ROA llega a Honduras por primera vez con su gira latinoamericana

El artista puertorriqueño ROA se presenta el 2 de mayo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa, en el marco de su primera gira por América Latina

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 14:47
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El cantante puertorriqueño ROA, ganador del Premio Lo Nuestro 2026 al artista revelación del año masculino, se presentará este sábado 2 de mayo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa.

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La fecha forma parte de su primera gira por América Latina, que arrancó en abril y se extiende hasta junio con paradas en más de diez países de la región.

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Honduras ocupa el quinto lugar en el recorrido, tras fechas en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Guatemala. Los boletos están disponibles a través de las plataformas FUN y BMT, y también pueden adquirirse en el siguiente enlace de preventa.

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ROA, cuyo nombre real es Gilberto Figueroa, comenzó su carrera discográfica en 2022 tras firmar con Universal Music Latino.

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Su propuesta, que mezcla el trap con elementos del soul, le valió reconocimiento dentro de la industria desde sus primeros sencillos.

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En 2024 y 2025 colocó tres canciones en las listas de Billboard, entre ellas "ETA" y "Fantasía". Actualmente trabaja en su primer álbum de estudio.

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La gira latinoamericana llega después de un exitoso tour por España en 2025 y de dos shows con entradas agotadas en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.

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Entradas disponibles en FUN, BMT y en roahn.funcapital.com

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