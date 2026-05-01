ROA llega a Honduras por primera vez con su gira latinoamericana

El cantante puertorriqueño ROA, ganador del Premio Lo Nuestro 2026 al artista revelación del año masculino, se presentará este sábado 2 de mayo en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa.
La fecha forma parte de su primera gira por América Latina, que arrancó en abril y se extiende hasta junio con paradas en más de diez países de la región.
Honduras ocupa el quinto lugar en el recorrido, tras fechas en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Guatemala. Los boletos están disponibles a través de las plataformas FUN y BMT, y también pueden adquirirse en el siguiente enlace de preventa.
ROA, cuyo nombre real es Gilberto Figueroa, comenzó su carrera discográfica en 2022 tras firmar con Universal Music Latino.
Su propuesta, que mezcla el trap con elementos del soul, le valió reconocimiento dentro de la industria desde sus primeros sencillos.
En 2024 y 2025 colocó tres canciones en las listas de Billboard, entre ellas "ETA" y "Fantasía". Actualmente trabaja en su primer álbum de estudio.
La gira latinoamericana llega después de un exitoso tour por España en 2025 y de dos shows con entradas agotadas en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.
Entradas disponibles en FUN, BMT y en roahn.funcapital.com