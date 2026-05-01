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Honduras juramenta a las nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica

La canciller Mireya Agüero juramentó en las últimas horas de este viernes a las nuevas embajadoras ante los gobiernos de Argentina y de Bélgica

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 15:55
Honduras juramenta a las nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica

La nueva embajadora de Honduras ante Argentina es Rosario Castillo Galo y María Dolores Agüero como embajadora de Honduras ante el Reino de Bélgica.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras designó a Rosario Castillo como nueva embajadora en Argentina y a María Dolores Agüero en Bélgica, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambas diplomáticas juraron como nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

"Las relaciones entre Honduras y Argentina se basan en una amistad histórica fortalecida por la cooperación técnica, política y comercial, con un enfoque en la agroindustria y la integración regional", añade el mensaje de la Cancillería hondureña.

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Señaló que María Dolores Agüero, excanciller de Honduras, es embajadora de carrera y tomará está vacante en Bélgica "con responsabilidad y compromiso" para fortalecer la relación bilateral, aumentar el comercio y la inversión, con el fin de identificar áreas de interés común.

Agüero, sobrina de la actual canciller de la nación centroamericana, es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg (Alemania).

Con estas nuevas designaciones, Honduras busca "fortalecer aún más sus lazos de amistad y cooperación" con dos socios estratégicos en el exterior, señala la Cancillería.

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Redacción web
Agencia EFE

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