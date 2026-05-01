Honduras juramenta a las nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras designó a Rosario Castillo como nueva embajadora en Argentina y a María Dolores Agüero en Bélgica, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambas diplomáticas juraron como nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

"Las relaciones entre Honduras y Argentina se basan en una amistad histórica fortalecida por la cooperación técnica, política y comercial, con un enfoque en la agroindustria y la integración regional", añade el mensaje de la Cancillería hondureña.