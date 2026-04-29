Presidente Nasry Asfura recibe credenciales de seis nuevos embajadores en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de España, Eslovaquia, Filipinas, Finlandia, Noruega y Suecia.

Asfura, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, recibió, cada uno a su vez, a los diplomáticos, con los que dialogó de temas de interés bilateral, informó la Presidencia hondureña.

El nuevo embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, fue el primero en presentar sus documentos ante el mandatario hondureño.