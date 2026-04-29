Horóscopo de hoy: decisiones clave, cambios emocionales y alerta en las finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- Las energías del día impulsan reflexiones profundas, cierres de etapas y nuevas oportunidades, aunque no exentas de tensión.

Mientras algunos signos encontrarán estabilidad y buenas noticias, otros tendrán que reorganizar prioridades y mantener la calma para avanzar con éxito.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los asuntos financieros se complicarán para ti si no buscas otra manera de pasar tus malas rachas que comprando. Si no quieres arruinarte por completo, canaliza tu energía hacia otras aficiones que te aporten serenidad para controlarte.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La vida familiar y sentimental cobra mayor protagonismo, dejarás atrás aventuras de juventud que no te aportan nada, y comprenderás que has madurado definitivamente. Algunos amigos pasarán a segundo plano, pero no será nada traumático.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Domina tus nervios si no quieres que tu organismo se resienta. Tendrás que rebajar tu nivel de preocupaciones a niveles mínimos, preocuparte sólo de lo básico, por ejemplo una buena comida, y pensar en los placeres que merecen la pena.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). En el plano laboral las cosas se complican y tendrás que ser consciente de que hay que elegir, y no debes sentirte inseguro en absoluto. Las circunstancias te van a dejar muy claro que solo puedes seguir un camino, y lo harás extremadamente bien.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás que analizar con gran minuciosidad los detalles de tu desempeño profesional, porque puedes estar dejando pasar oportunidades que no volverán a presentarse. Las noticias que te llegan por parte de la familia son muy buenas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu tono vital y tu humor mejorarán hoy mucho gracias a las conversaciones con los más jóvenes de la familia, que te aportarán puntos de vista divertidos y novedosos de las cosas que pasan en tu alrededor.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te liberarás de tus viejos complejos y disfrutarás a lo grande de la compañía sin caretas ni disfraces. Te mostrarás como eres y algunos se sorprenderán agradablemente. Intenta que esta postura ante la vida dure más que un día.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En lo profesional podrías sentir una sensación de estancamiento, sin posibilidad de avanzar, pero seguramente no será por tu culpa, tendrás que esperar a que las condiciones a tu alrededor cambien y aprovechar ese momento.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Deberías hoy reordenar tu agenda si no quieres andar de cabeza todo el día y sufrir un estrés innecesario, seguro que puedes anular algunas cosas para más adelante, y además solucionarlas de mejor forma.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Estás jugando con fuego en el terreno sentimental, ya que de sin darte cuenta podrías encontrarte con una relación a punto de romperse y otra a la espera, demasiado para tus nervios.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Puede que la relación con alguien de tu entorno profesional, se vuelva más íntima y profunda. Quizá ha llegado el momento de llevar las cosas fuera del trabajo y ver qué sucede. Tendrás el coraje suficiente para aceptar el reto.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La suerte estará con los Piscis en el terreno económico, con un aumento del flujo de dinero en tu cuenta o en las de la familia; en ese sentido, puede haber sorpresas de alguna herencia o de los juegos de azar.