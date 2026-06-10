De la mercadotecnia a la gastronomía: ¿Quién era la chef Sandra Díaz y qué se sabe de su muerte?

Hoy, mientras Honduras lamenta su partida, ocasionada tras sufrir un fuerte dolor en el cuello, acercarse a una clínica privada y recibir una inyección, según la versión de su pareja, son muchos los que prefieren recordarla entre ollas, recetas y sonrisas. Más que una presentadora o una chef, Sandra Díaz deja el legado de una mujer que hizo de su pasión una inspiración para miles de personas y que encontró en la cocina el lenguaje perfecto para conectar con el corazón de su audiencia.