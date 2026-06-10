EL HERALDO expuso a ONG denunciada por ASJ que recibió dinero de fondo de diputados

En la junta directiva de esta última la acompañan sus familiares cercanos Ingrid Jeanette Montoya Leva y Diego Roberto Ramírez Montoya, además de José Jorge Portillo Aguilar, quien actúa simultáneamente como tesorero de Mujeres Unidas Extraordinarias y directivo de la denunciada Jóvenes Metas.Ambos líderes ampliaron su presencia en el aparato estatal al constituir la empresa Caribex para operar como proveedores inscritos del Gobierno.Los fondos del Congreso Nacional llegaron a esta red mediante la asignación directa de al menos 14 diputados de diferentes bancadas departamentales.En Cortés, la diputada Scherly Melissa Arriaga lideró el financiamiento canalizando más de 13 millones de lempiras para obras viales, escolares y sociales, seguida por Netzer Edu Mejía con más de 6.9 millones de lempiras para proyectos en San Pedro Sula, Chamelecón y Choloma, y Rigoberto Miranda Toledo con más de 6 millones ejecutados en Villanueva, Santa Cruz de Yojoa y Omoa.Por su parte, el diputado Mario Alberto Gonzales sumó otros 3 millones de lempiras dirigidos a la construcción de canchas y aulas escolares en la misma región norteña.La asignación presupuestaria se extendió de manera masiva hacia otras regiones clave del país bajo supuestas justificaciones comunitarias.