Honduras obtiene alivio arancelario de Estados Unidos con reducción al 10 %

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras valoró la decisión de EE.UU. de reclasificar al país dentro de su lista de economías sujetas a un arancel adicional reducido del 10 %, frente al 12,5 % inicial, y de otorgar exenciones a productos clave, en medio de la decisión sustentada en un investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

Un comunicado de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE) destacó el reconocimiento de Washington al decreto ejecutivo aprobado la semana pasada por Honduras orientado a prohibir de forma "general, incondicional y estructural" la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La medida fue comunicada a las autoridades estadounidenses como parte de las acciones adoptadas para responder a la investigación abierta bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, que faculta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) a examinar prácticas comerciales consideradas perjudiciales o desleales.