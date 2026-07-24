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Sana y salva liberan a menor que había sido secuestrada en Las Vegas, Santa Bárbara

Familiares ya se encuentran con la menor de edad, quien fue liberada sana y salva tras ser abandonada por los presuntos secuestradores en una carretera

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 07:16
Sana y salva liberan a menor que había sido secuestrada en Las Vegas, Santa Bárbara

Los sospechosos escaparon sin recibir el dinero que habían exigido, mientras que la menor y la niñera fueron liberadas sanas y salvas.

 Foto: Redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- Luego de horas de desesperación y angustia, una niña de cinco años fue rescatada sana y salva la noche del jueves en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, luego de que presuntos secuestradores exigieran L7 millones a su familia a cambio de su liberación.

De acuerdo con la información policial, el padre de la menor recibió varios mensajes al mediodía de hombres desconocidos, quienes le informaban que su hija y la niñera estaban secuestradas.

Por su liberación, los raptores exigían el pago de 7 millones de lempiras y le advirtieron que no notificara a las autoridades.

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Equipos de investigación desplegaron un operativo de búsqueda en diferentes puntos de Las Vegas y sus alrededores, luego de la circulación de un video donde se muestran los últimos momentos en los que fueron vistas la pequeña y su niñera.

Ante el gran despliegue policial, los presuntos responsables abandonaron a ambas víctimas en las cercanías de la carretera que conduce hacia El Mochito, Las Vegas, y posteriormente huyeron.

Momento en el que la menor fue rescatada.

Momento en el que la menor fue rescatada.

 (Foto: Redes sociales )

El rescate se produjo durante un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en distintos sectores del municipio y zonas aledañas.

La menor fue entregada a sus familiares, quienes la recibieron sana y salva. La institución policial reiteró que en ningún momento se efectuó el pago solicitado por los presuntos secuestradores.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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