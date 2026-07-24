Sana y salva liberan a menor que había sido secuestrada en Las Vegas, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Luego de horas de desesperación y angustia, una niña de cinco años fue rescatada sana y salva la noche del jueves en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, luego de que presuntos secuestradores exigieran L7 millones a su familia a cambio de su liberación.

De acuerdo con la información policial, el padre de la menor recibió varios mensajes al mediodía de hombres desconocidos, quienes le informaban que su hija y la niñera estaban secuestradas.

Por su liberación, los raptores exigían el pago de 7 millones de lempiras y le advirtieron que no notificara a las autoridades.