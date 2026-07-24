Sana y salva liberan a menor que había sido secuestrada en Las Vegas, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Luego de horas de desesperación y angustia, una niña de cinco años fue rescatada sana y salva la noche del jueves en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, luego de que presuntos secuestradores exigieran L7 millones a su familia a cambio de su liberación.
De acuerdo con la información policial, el padre de la menor recibió varios mensajes al mediodía de hombres desconocidos, quienes le informaban que su hija y la niñera estaban secuestradas.
Por su liberación, los raptores exigían el pago de 7 millones de lempiras y le advirtieron que no notificara a las autoridades.
Equipos de investigación desplegaron un operativo de búsqueda en diferentes puntos de Las Vegas y sus alrededores, luego de la circulación de un video donde se muestran los últimos momentos en los que fueron vistas la pequeña y su niñera.
Ante el gran despliegue policial, los presuntos responsables abandonaron a ambas víctimas en las cercanías de la carretera que conduce hacia El Mochito, Las Vegas, y posteriormente huyeron.
El rescate se produjo durante un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en distintos sectores del municipio y zonas aledañas.
La menor fue entregada a sus familiares, quienes la recibieron sana y salva. La institución policial reiteró que en ningún momento se efectuó el pago solicitado por los presuntos secuestradores.